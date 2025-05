Câmera Instax que imprime foto na hora vale a pena? Confira opiniões

A Instax Mini 12 é um modelo de câmera instantânea que faz sucesso com a promessa de revelar fotos em até dois minutos depois dos cliques.

O produto pesa apenas 306 gramas, tem um formato compacto e pode ser levado facilmente para passeios, viagens, eventos ou até mesmo para registrar momentos do dia a dia. Para quem está em dúvida se adquire um produto como esse, selecionamos comentários de consumidores e reunimos informações do fabricante a seguir.

O que a Instax diz sobre essa máquina fotográfica?

Flash se ajusta à luz do ambiente fotografado

Exposição automática: identifica as condições do ambiente e faz os ajustes necessários

Modo close up: permite fotografar com aproximação de 30 cm a 50 cm de distância com maior riqueza de detalhes

Espelho selfie: localizado ao lado da lente, para melhor enquadramento do seu autorretrato

Funciona com uso de pilhas

Precisa de filmes, comprados separadamente, para impressão das fotos

O que diz quem comprou a Instax Mini 12?

Os consumidores elogiam o design do produto e a facilidade de uso. Confira algumas avaliações

Atendeu completamente às minhas expectativas. A Instax é, de fato, um investimento para quem gosta de fotografia. A foto é de extrema qualidade e o produto, além de ter um design lindo, é extremamente útil na hora de colecionar memórias.

Ana Paula

É uma câmera linda, leve e chegou muito rápido. Ela não é tão pequena o quanto acham que é, mas dá para carregar em bolsas médias e mochilas. Eu amei muito. Sou apaixonada por fotografia.

Bruna

Fácil entendimento para utilização, qualidade muito boa das fotos. Foco muito bom, mesmo. para quem é iniciante em fotografia. Amei.

Ana Caroline

Instax Mini 12 tem formato compacto Imagem: Reprodução/ Amazon

Pontos de atenção

As principais críticas são sobre a falta de funções manuais para ajustar a exposição das fotografias, além do preço dos filmes e da baixa qualidade das imagens, a depender da luz do ambiente.

Como amante da fotografia, não acho um bom equipamento, com funções necessárias para uma boa fotografia. A Fujifilm poderia incluir funções manuais além da exposição automática.

Sonia K.

Ela é perfeita para guardar recordações. Chegou antes do Natal e é muito boa para usar! Único ponto negativo é o valor dos filmes. Dependendo do lugar de compra a unidade sai a uns 10 reais.

Cainã Lopes da Silva

É boa, mas não é ótima. Está mais para um brinquedo do que para uma câmera. Isso não é uma crítica negativa. Ela é bem divertida, dá para tirar umas fotos legais desde que seja observada bem as condições de iluminação do ambiente ou local.

Fabiana

