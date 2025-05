Calendário do PIS de maio: veja data dos repasses do abono salarial

A Caixa Econômica Federal já iniciou a liberação do abono salarial relativo ao exercício de 2025.

O que aconteceu

Os valores estão sendo creditados de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O quarto grupo, destinado aos nascidos em maio e junho, terá seus pagamentos liberados a partir de 15 de maio.

Segundo as normas vigentes, têm direito ao benefício os trabalhadores que atuaram formalmente - tanto na esfera pública quanto na privada - durante, pelo menos, 30 dias no ano de 2023 e que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640,00). Além disso, é preciso estar inscrito no programa há no mínimo cinco anos e ter os dados devidamente enviados pelo empregador à RAIS (até 15 de maio de 2024) ou ao eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono será calculado proporcionalmente aos meses de trabalho no ano-base, tendo como referência o salário mínimo vigente na data do pagamento — que, em 2025, corresponde a R$ 1.518.

A conferência do direito ao abono pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br, pelo telefone gratuito da Central Alô Trabalho (158) ou presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa receberá o valor automaticamente. Para os correntistas do Banco do Brasil, a prioridade é o depósito direto na conta, via PIX, TED ou atendimento presencial nas agências, enquanto os demais beneficiários terão o valor creditado por meio da Poupança Social Digital, criada automaticamente pela Caixa.

De acordo com as projeções do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de pessoas receberão o abono, totalizando repasses de R$ 30,7 bilhões.

Calendário do abono salarial PIS 2025