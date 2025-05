Calça pantalona com cinto está com 57% OFF; veja opinião de quem comprou

A calça pantalona já se tornou uma peça chave no guarda-roupa por combinar em diferentes looks, desde os casuais aos corporativos. Para te ajudar a encontrar um modelo, o Guia de Compras UOL achou uma calça em tecido de alfaiataria, que já acompanha um cinto — e o melhor: a peça está com desconto de 57%, custando R$ 42,90 na Shopee.

Segundo o fabricante, essa calça está disponível em cinco cores (preto, bege, branco, cinza e marrom), é cintura alta e possui bolsos nas laterais. Descubra mais informações sobre a peça, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a calça

Modelo pantalona em tecido de alfaiataria;

Possui botão e zíper de fecho;

Com passante e barra flare;

Bolsos reais nas laterais;

Calça de cintura alta;

Acompanha cinto preto com detalhe dourado;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem usou

Com 3,4 mil avaliações na Shopee, a calça pantalona tem uma nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). O tamanho, qualidade do material e tecido sem transparência são os principais elogios de quem comprou a calça.

Amei a calça, ela é na medida certa, só vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho porque sou baixinha, mas isso é normal. A cor é realmente do jeitinho que eu queria. Tem caimento bom, é confortável. Chegou antes da data prevista, bem embalada, entrega rápida e eficiente. Gigleyane

Eu uso GG/44 e ficou em cima, ela abre pelo zíper lateral. A calça é linda, tecido não é transparente. O cinto que acompanha é lindo. Precisa passar e lavar com cuidado para não danificar o tecido. Dayane Gonçalves

Fiquei apaixonada pela calça, visto P e ela ficou um dedinho larga na cintura, perfeita do jeito que eu queria, como ela tem o cinto, a calça não fica caindo. Costura de boa qualidade. Franciele

Calça maravilhosa, não é transparente e veste super bem. Fiquei impressionada. Débora Teles

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores notaram defeitos na costura e botão, além de problemas no tamanho da peça. Confira os comentários avaliativos:

A calça é boa. Porém o tamanho M, que é o meu geralmente, ficou grande. Ela veio com defeito no zíper, só sobe com muita, muita dificuldade mesmo. E veio com um defeito do lado onde fica o zíper, uma elevação na costura. Eu tive que arrumar ela e apertar. Mas no final ficou boa. O custo-benefício vale a pena. Gê

Comprei no tamanho 42, mas veste 44 tranquilo. O material é muito bom, a costura é perfeita, mas o cós é muito alto, acho que poderia ser um pouco menor. O bolso é muito raso, então fica saindo. Adriana Veloso

A calça é linda, só que veio muito grande, nem parece tamanho P. Para mim, ficou enorme, não dá nem pra ajustar porque tem que apertar muito. Mas a qualidade dela é excelente. Carolina Souza

A calça é linda, porém a qualidade do zíper e do botão é péssima, levei o costureira reforçar, em questão ao resto, o tecido da calça é ótimo e cai super bem no corpo. Kamille Carbonari

