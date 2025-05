Bolsas da Europa sobem na volta de feriado, com otimismo sobre China-EUA e após balanços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/05/2025 - As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, após a China sinalizar disposição de iniciar negociações tarifárias com os EUA e também na esteira de balanços positivos.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,93%, a 532,53 pontos. A maioria dos mercados acionários da Europa não operou na quinta-feira (1) devido ao feriado do Dia do Trabalho. Exceção, a de Londres ficou praticamente estável ontem, em dia de liquidez restrita.

A China disse hoje que está avaliando a possibilidade de abrir negociações sobre tarifas com o governo Trump. Comunicado do Ministério do Comércio chinês pede, no entanto, que os EUA estejam preparados para corrigir "práticas equivocadas" e cancelar as tarifas unilaterais.

A União Europeia, por sua vez, considera aumentar as compras de produtos dos EUA em 50 bilhões de euros para resolver o "problema" na relação comercial com Washington, segundo o comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, que falou em entrevista ao Financial Times.

Da temporada de balanços, a petrolífera Shell e o banco NatWest, ambos britânicos, agradaram com seus últimos resultados trimestrais. Em Londres, a ação da Shell avançava 3%, no horário acima, o a do NatWest tinha modesta alta de 0,13%, depois de chegar a subir mais de 2%.

Investidores também digerem uma série de dados econômicos europeus.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro permaneceu em 2,2% em abril, contrariando previsão de que desaceleraria para 2,1% e ficaria mais próxima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Já os PMIs industriais do bloco e da Alemanha referentes a abril foram revisados para cima, mas continuaram abaixo da marca de 50 que indica contração da atividade manufatureira.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,68%, a de Paris avançava 1,41% e a de Frankfurt ganhava 1,55%. As de Milão e Madri tinham altas de 0,93% e 0,56%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,57%.

