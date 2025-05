BC do Japão considera que janela para aumentos de juros está menor, mas ainda não está fechada

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O ciclo de aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão está enfrentando seu maior teste desde que o presidente do banco central, Kazuo Ueda, assumiu o cargo há dois anos, com as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estreitando rapidamente a janela para novas altas.

Após a decisão do Banco do Japão na quinta-feira de manter os juros estáveis em 0,5%, Ueda disse que o prazo para a convergência da inflação subjacente à meta de 2% foi "um pouco adiado" - essencialmente sinalizando uma pausa nos aumentos dos juros para se obter maior clareza sobre os impactos das tarifas.

Mas a inflação persistente dos alimentos, as perspectivas de aumentos salariais sustentados e os temores de novas quedas do iene podem significar que o Banco do Japão tem muitos motivos para não abandonar completamente seus planos de elevar os juros.

O delicado ato de equilíbrio provavelmente significará que o banco central japonês continuará sinalizando que seu próximo passo será um aumento, mas deixará os mercados em dúvida sobre o ritmo e o momento das ações futuras.

"O pior cenário para o Banco do Japão é acabar adiando ainda mais a obtenção de uma inflação de 2% ao prosseguir com os aumentos dos juros em meio a uma grande incerteza", disse Akira Otani, ex-economista do Banco do Japão que atualmente atua na filial japonesa do Goldman Sachs.

"Dessa forma, a abordagem mais desejável é adiar os aumentos dos juros como precaução", disse Otani, que adiou em seis meses a data estimada para a próxima alta de juros, agora vista em janeiro.

O Goldman Sachs ainda espera que o Banco do Japão acabe elevando sua taxa de juros para 1,5% no atual ciclo.

Aparentemente, a ameaça da guerra comercial global à economia japonesa, que depende das exportações, pode ser suficiente para que o banco central abandone sua tendência de aumentar os juros em favor de uma postura mais neutra da política monetária.

De acordo com novas projeções divulgadas na quinta-feira, o Banco do Japão espera que a economia não se expanda acima de seu potencial neste ano. A instituição também cortou suas previsões de inflação e viu os riscos inclinados para o lado negativo, um sinal de sua convicção cada vez menor sobre a dinâmica dos preços.

Ueda alertou sobre a "incerteza extremamente alta" em relação às perspectivas, mesmo tendo enfatizado a determinação do Banco do Japão de continuar elevando os juros com base na visão de que a inflação subjacente voltará a se acelerar em direção à sua meta, após um breve período de estagnação.

A história tem demonstrado a dificuldade de normalizar a política monetária ultrafrouxa do Japão. O país não vê os juros de curto prazo ultrapassarem 0,5% há três décadas, com tentativas de elevá-los repetidamente prejudicadas pelo crescimento estagnado dos salários e por choques externos.

Desta vez, no entanto, fazer uma pausa muito longa não é isento de custos.

Diferentemente do passado, quando o Japão estava atolado em deflação, o núcleo da inflação ultrapassou a meta de 2% do Banco do Japão por três anos, uma vez que os custos altos das matérias-primas levam as empresas a aumentar os preços.

A redução da força de trabalho também manteve as empresas sob pressão para aumentar os salários e cobrar mais pelos serviços, uma tendência que, segundo Ueda, continuará e manterá a inflação em uma tendência de alta moderada.

Aumentos constantes nos preços dos alimentos, incluindo um pico no custo do arroz, levaram a inflação geral a 3,6% em março, gerando reclamações de famílias e políticos.

"É necessário prestar atenção à possibilidade de que o recente aumento nos preços dos alimentos possa induzir efeitos secundários na inflação subjacente", disse o Banco do Japão em um relatório trimestral na quinta-feira, alertando pela primeira vez para o risco de a inflação dos alimentos se transformar em aumentos de preços mais amplos e duradouros.

Ueda tem descrito a inflação persistente dos alimentos desde meados do ano passado como algo que o pegou desprevenido.

Uma opinião muito "dovish" (favorável a juros baixos) sobre a perspectiva da taxa desencadearia novas quedas do iene, o que aumentaria a pressão inflacionária e poderia atrair a ira de Trump, que tem acusado o Japão de enfraquecer intencionalmente o iene para fornecer às suas exportações uma vantagem comercial.

Analistas do Morgan Stanley, que inicialmente projetaram o próximo aumento dos juros para setembro, agora esperam que eles sejam mantidos em 0,5% até o final do próximo ano. No entanto, eles veem um aumento em setembro como um cenário de risco que pode se concretizar se a pressão da inflação doméstica crescer ou se o iene se enfraquecer acentuadamente.

"Se o iene cair significativamente enquanto as negociações comerciais do Japão estiverem em andamento, os EUA poderão ver esses movimentos como um problema. Um iene fraco poderia não apenas elevar a inflação, mas também aumentar a pressão do governo sobre o Banco do Japão", escreveram eles em uma nota.

"Se assim for, e se a incerteza sobre as tarifas dos EUA diminuir, há uma chance de o Banco do Japão elevar os juros em breve."