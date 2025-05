Bancada ruralista pretende emparedar ministros de Lula na próxima semana

Dominada por deputados ligados ao agronegócio, a Comissão de Agricultura da Câmara vai ouvir os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) na próxima semana.

O que aconteceu

A expectativa é de perguntas para desgastar o governo Lula. Maus resultados na pauta ambiental, críticas a invasões de terra, inflação dos preço dos alimentos e a COP 30 estão na lista de motivos elencados para chamar os ministros.

Paulo Teixeira será o primeiro a ser ouvido. Ele estará na Comissão de Agricultura na terça-feira e comparece a convite. Na liturgia de Brasília, convite significa presença facultativa e menos disposição dos deputados para confrontos.

Marina Silva será recebida na quarta e a sessão promete ser quente. A ministra é considerada a principal arquirrival do agronegócio. Esperada na quarta, ela é alvo de convocação - obrigação de ir e aviso de disposição para embates.

A composição da Comissão de Agricultara antecipa o clima hostil que os ministros devem enfrentar. Ela é presidida por Rodolfo Nogueira (PL-MS), que tem orgulho de ser chamado de "terror do MST". Além de comandar os trabalhos, o PL, partido de Jair Bolsonaro, tem 10 integrantes titulares. O PT possui somente 4 deputados para defender Lula.

Rodolfo Nogueira agiu para fechar o cerco contra Marina na Comissão de Agricultura Imagem: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Cerco a Marina

Os ruralistas tiveram o cuidado de convocar a ministra duas vezes. O plano para fechar o cerco a ela começou em 9 de abril, quando foi aprovado chamar Marina para dar explicações sobre desmatamento e os preparativos para a COP 30, em Belém.

Na semana seguinte, os deputados da oposição perceberam uma falha na estratégia. O conjunto de assuntos era muito restrito e houve receio de que Marina usasse a limitação de temas para não responder à maioria das perguntas.

Um novo requerimento de convocação foi elaborado. Apresentado pelo presidente da comissão, ele foi aprovado em 23 de abril e permite perguntas sobre vários assuntos:

Manifestação indígena que entrou em confronto com a polícia do Congresso;

Desmatamento;

Queimadas;

Atuação do Ibama;

A expectativa é de uma sessão tensa. Marina já foi chamada de "Câncer do Brasil" por um integrante da Comissão de Agricultura. A ministra é considerada símbolo das forças contrárias ao agronegócio no Brasil.

Paulo Teixeira vai precisar dar explicações sobre a inflação dos alimentos Imagem: José Luiz Tavares/Futura Press/Estadão Conteúdo

Inflação volta à pauta

O ministro Paulo Teixeira terá de responder sobre a inflação dos alimentos. O fato é apontado como uma das principais razões para a queda de popularidade de Lula e será lembrado pela oposição.

Os deputados da direita vão defender que houve omissão do governo federal. Muito mais que saber as causas da subida nos preços, será tentado caracterizar falta de ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

O alvo final é Lula. A estratégia da oposição é mostrar que Paulo Teixeira não respondeu à altura ao problema, atacando o ministro para desgastar o presidente da República.

O MST é outro flanco a ser explorado pelos ruralistas. O motivo vai além do interesse próprio em combater as invasões de propriedades. Existe uma leitura de que o tema prejudica a reputação do governo.

O Abril Vermelho será explorado pela direita. A data representa uma ofensiva para pressionar por reforma agrária e inclui invasões. Os deputados querem saber o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário fez para preservar a propriedade privada.

Apuração do UOL indica que o clima é de menos animosidade com Paulo Teixeira. A oposição vai pressionar, mas sem críticas pessoais e linguagem ofensiva. Ocorre que os deputados estarão municiados de dados oficiais e argumentos políticos caso o clima esquente.