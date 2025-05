Autoridades dos EUA e do Japão iniciarão consultas comerciais, diz Tesouro norte-americano

(Reuters) - Altos funcionários dos EUA e do Japão concordaram em iniciar consultas imediatas de nível técnico após discussões "francas e construtivas" na quinta-feira sobre comércio justo e recíproco em Washington, disse o Departamento do Tesouro dos EUA nesta sexta-feira.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o representante comercial Jamieson Greer se encontraram com o ministro da Revitalização Econômica do Japão, Ryosei Akazawa, em outra série de discussões buscadas pelos parceiros comerciais dos EUA para evitar altas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Durante suas discussões francas e construtivas sobre comércio justo e recíproco, o secretário Bessent destacou ao ministro Akazawa tanto as tarifas quanto as medidas não tarifárias, a importância da segurança econômica para a segurança nacional e outras questões preocupantes", disse o Tesouro em um comunicado.

O jornal Nikkei relatou anteriormente que os negociadores dos EUA pareciam relutantes em reduzir os impostos sobre carros, aço e alumínio na reunião de quinta-feira, uma postura que fez o lado japonês sentir que a cooperação poderia ser difícil.

Durante a reunião, autoridades japonesas explicaram um esboço de medidas que seriam tomadas para reduzir seu enorme superávit comercial com os EUA, como a revisão de barreiras não tarifárias sobre importações de automóveis e a expansão das compras de produtos agrícolas dos EUA, disse o Nikkei, citando fontes que não foram identificadas.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, falando em uma entrevista na TV, disse que "as tarifas, representadas pelas tarifas sobre carros, são absolutamente inaceitáveis".

"A redução do déficit comercial (dos EUA) deve ser possível... e faremos esforços para reduzi-lo, mas isso nunca deve sacrificar os empregos do Japão", disse Ishiba em uma entrevista à Fuji News Network.

Akazawa disse à Reuters que aprofundou as negociações sobre comércio, medidas não tarifárias e cooperação em segurança econômica, em sua segunda rodada de conversas com Bessent em Washington na quinta-feira. Ele disse que esperava por uma nova reunião em meados de maio.

(Reportagem de Leika Kihara, Satoshi Sugiyama e Chang-Ran Kim em Tóquio e Andrea Shalal e Jasper Ward em Washington)