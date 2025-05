Ações europeias sobem com sinais de alívio de tensões entre EUA e China e com dados de emprego dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias subiram, encerrando uma semana repleta de balanços em todo o continente, conforme sinais de uma possível diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e China e um relatório de empregos estável nos EUA aumentaram a demanda por risco.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,67%, a 536,43 pontos, próximo ao seu nível de fechamento de 2 de abril -- antes de os mercados globais serem abalados pelas tarifas "recíprocas" do presidente dos EUA, Donald Trump, agora adiadas, sobre a maioria dos parceiros comerciais.

A maioria das bolsas regionais registrou ganhos, com a da Alemanha na liderança com alta de 2,6% no dia.

Entre os setores do STOXX 600, o de tecnologia subiu 3,4%, enquanto o de industriais avançou 3%.

Inicialmente, as ações globais subiram depois que o Ministério do Comércio da China disse que Pequim está "avaliando" uma oferta de Washington para manter conversações sobre as tarifas de 145% do presidente norte-americano, Donald Trump, e que a porta de Pequim está aberta para discussões.

As ações receberam um novo impulso depois que dados mostraram que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou marginalmente em abril e a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2%, aliviando temores de que a economia norte-americana está perto de uma recessão, depois que dados do PIB do primeiro trimestre mostraram uma forte contração.

"O número de empregos dá ao governo mais espaço para suas negociações comerciais, já que ativos de risco provavelmente reagirão favoravelmente", disse Kevin O'Neil, gerente associado de portfólio da Brandywine Global.

De volta à Europa, novos dados mostraram que os preços da zona do euro subiram mais do que o esperado no mês passado e que as pressões subjacentes sobre os preços se aceleraram, embora não se espere que isso impeça o Banco Central Europeu (BCE) de cortar as taxas de juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,17%, a 8.596,35 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,62%, a 23.086,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,33%, a 7.770,48 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,92%, a 38.327,94 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,20%, a 13.446,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,38%, a 6.965,57 pontos.