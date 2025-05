Ações de Hong Kong atingem máxima de quase um mês com preocupação menor sobre comércio

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong subiram para uma máxima de quase um mês nesta sexta-feira, uma vez que os sinais de alívio das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos confortaram os investidores, enquanto os fabricantes de veículos elétricos avançaram na esteira de fortes vendas.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,74%, encerrando em seu maior fechamento desde 3 de abril.

O ganho veio após a queda de 4,3% em abril, o pior mês para o índice desde novembro de 2024, quando as "tarifas recíprocas" do presidente dos EUA, Donald Trump, desencadearam perdas amplas nos mercados globais.

Os mercados chineses estão fechados até a próxima terça-feira devido a um feriado.

O Ministério do Comércio da China disse que Pequim está "avaliando" uma oferta de Washington para negociações sobre as tarifas de Trump, sinalizando uma possível redução na guerra comercial que tem agitado os mercados globais.

Os investidores se confortaram com os sinais de uma possível diminuição da escalada entre os EUA e a China e com o início das negociações comerciais com o Japão e outros países, disse um analista do Citi em nota.

Os fabricantes de veículos elétricos ficaram entre os melhores desempenhos em Hong Kong, impulsionados pelos fortes números de abril.

A Xpeng subiu 6,7%, atingindo a máxima de uma semana, depois de registrar um aumento anual de 273% nas entregas de veículos elétricos inteligentes no mês passado. A Li Auto avançou 3,6% e a BYD ganhou 3,3%, apoiada por aumentos nas vendas.

As ações de tecnologia avançaram, com o índice Hang Seng Tech subindo 3,1%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,04%, a 36.830 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,74%, a 22.504 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,12%, a 2.559 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,73%, a 20.787 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,33%, a 3.845 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,13%, a 8.238 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)