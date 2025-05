Acidente envolvendo 4 veículos deixa ao menos 2 mortos e 11 feridos em SC

Um acidente envolvendo quatro veículos na BR-280, em Corupá (SC), deixou ao menos duas pessoas mortas e 11 feridos na noite de hoje.

O que aconteceu

Duas mulheres que estavam no micro-ônibus morreram no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade de São Bento do Sul (SC). O veículo levava pessoas para os Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecem no município catarinense.

Entre os feridos estão duas idosas. Uma de 73 anos sofreu uma lesão leve na cabeça e a outra, de 77 anos, foi atendida com queimaduras pelo corpo. Elas foram levadas para um hospital na região e estão estáveis.

*em atualização