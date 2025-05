35 mil 'contatinhos' e 400 palestrantes: Web Summit ficará no Rio até 2030

O Web Summit Rio é uma feira de startups cercada de conteúdo por todos os lados. O networking é o espírito do lugar.

Até por isso, quase 35 mil pessoas passaram pelo Riocentro nessa semana. Os objetivos? Trocar contatos de WhatsApp, acompanhar talks espalhados pelos quase 15 palcos do evento (sendo 7 deles oficiais) ou simplesmente ver novidades das quase 1.400 startups presentes na conferência.

De Ivete a Barroso

No conteúdo, quase 400 speakers passaram pelo evento. Ivete Sangalo, Giovanna Antonelli e Thais Araújo foram alguns das estrelas do evento, com bate-papos patrocinados:

Outros painéis com casa cheia foram os apresentados por executivos da Nvidia, OpenIA, IBM e Microsoft:

Até mesmo Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu por lá, mesmo que sendo por videoconferência.

As estratégias de comunicação dos anunciantes também tiveram destaque: a trilha Marketing Summit teve 25 apresentações, com cases de empresas como AB Inbev, Adidas, Amazon, Bauducco, Heineken, Jaguar Land Rover e L'Oréal:

Trends e no trends

Uma das principais apresentações sobre tendências foi apresentado por Carla Buzasi, CEO da consultoria WGSN. No painel 'Decifrando o futuro: seu consumidor em 2027', a executiva apontou 4 tipos de consumidores: os guardiões de privacidade, os convencionais, os novos independentes e os energizadores.

Um dos principais recados de Carla às marcas é que o estilo de vida das famílias no mundo offline está se transformando e entender isso será fundamental para as empresas.

No fim, quem venceu?

DigAí venceu o Pitch do Web Summit 2025 Imagem: Divulgação

Outro dos grandes destaques do evento é o 'Pitch', competição entre startups que estão no estágio inicial do negócio. Das 1.400 participantes, 35 foram selecionadas para disputas ao vivo no evento. Na final, a DigAí concorreu com a biotech BioLinker e a plataforma SaaS Elephan.ai.

A DigAí é uma plataforma de inteligência artificial conversacional para negócios. A startup cria agentes de IA conversacionais no WhatsApp e tem dois produtos principais: um de recrutamento e outro de negociação de dívidas com inadimplentes.

Acordo fechado até 2030

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aproveitou a abertura do evento para anunciar que o acordo com o Web Summit foi estendido até 2030. Assim, a conferência volta à cidade em junho do ano que vem.

Segundo estudo conduzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Invest.Rio e Riotur, o impacto econômico total estimado das oito edições realizadas entre 2023 e 2030 será de R$ 1,8 bilhão.

Veja, no Instagram de UOL Economia, o vídeo com o resumo do evento:

