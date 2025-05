Estacionamento no Minhocão altera ciclovia em SP

A construção de um estacionamento com vagas para quatro carros sob o elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, no centro de São Paulo, alterou um trecho de ciclovia. A obra da Prefeitura de São Paulo, concluída em dois dias, foi alvo de críticas de vereadores, associações, urbanistas e pessoas em situação de rua que ocupam o local. O grupo defende que o projeto não foi debatido com a sociedade.

O que aconteceu

Ciclovia será mantida, apesar de mudanças. O estacionamento foi construído em um trecho da calçada usado por pedestres e ciclistas. Antes, a ciclovia ficava nas extremidades da via e os dois sentidos eram separados por um vão para pedestres caminharem. Para dar lugar ao bolsão de estacionamento, trajeto da ciclovia foi alterado. A estrutura cicloviária passou a ser bidirecional (dois sentidos em uma mesma faixa).

Na primeira foto (esquerda) as duas ciclovias nas extremidades da calçada e sem estacionamento. Na segunda foto (direita), a ciclovia refeita de forma bidirecional para dar lugar ao estacionamento de carros Imagem: Reprodução

Associação de ciclistas criticou obra. Em nota, a Ciclocidade (Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo) repudiou as mudanças na ciclovia e apontou uma "inversão de prioridades" ao dar mais espaço para carros sem participação popular e transparência quanto aos gastos públicos envolvidos.

A retirada de uma ciclovia consolidada, que cumpre sua função de estimular o transporte sustentável, é mais um sinal do desmonte deliberado de políticas públicas conquistadas com ampla participação e debate social. Trata-se de uma grave inversão de prioridades, que amplia o espaço para automóveis, aumenta a desigualdade no uso do espaço urbano e desincentiva o uso de modos de transporte saudáveis e não poluentes.

Ciclocidade

Prefeitura diz que ciclovia passou por ajustes para "adequação à nova geometria". Atualmente, a largura da faixa em cada sentido é de 1,25 m. Onde a ciclovia passar a ser bidirecional, passará a ter, portanto, 2,5 metros de largura. "Houve apenas uma reconfiguração do traçado de um dos sentidos da ciclovia que, agora, contorna o bolsão recém-criado", disse a administração municipal. Para os pedestres, será implantada uma área sobre o canteiro central, com 1 metro de largura, entre as vagas de estacionamento e a ciclovia.

Mudanças aumentam risco de choque frontal entre ciclistas, alerta urbanista. As pilastras de sustentação do Minhocão prejudicam a visibilidade e o risco aumenta com o intenso fluxo de veículos a poucos metros, alerta Daniel Guth, mestre em urbanismo e pesquisador em política de mobilidade urbana.

Obra foi anunciada na semana passada, pelo vice-prefeito, coronel Mello Araújo (PL), como forma de combater o acúmulo de lixo. Apesar das ações de zeladoria, diz a prefeitura, o Minhocão tem sido alvo constante de descarte irregular feito por caçambeiros e por moradores de prédios do entorno, "o que inclusive inviabilizava a utilização da ciclovia".

Descarte de lixo precisa ser fiscalizado, diz urbanista. Daniel Guth ressaltou ainda que o acúmulo de lixo se resolve com políticas adequadas de gestão de resíduos, limpeza pública e educação ambiental. "Que fiscalizem e multem os prédios que descartam lixo diretamente no Minhocão. Não é criando estacionamento que o problema será resolvido".

Parlamentares acionaram a Justiça

A proposta para a criação de estacionamento partiu de um e-mail enviado em 17 de março pela Subprefeitura da Sé. Menos de dois meses após o envio, as obras começaram. No ofício, o qual o UOL teve acesso, a proposta era implementar um "estacionamento de 45º ou linear ao longo do canteiro central da rua Amaral Gurgel e da Avenida São João".

Não houve debate, segundo vereadores. Nabil Bonduki (PT) declarou que o maquinário começou a quebrar o concreto embaixo do Minhocão sem que a população fosse ouvida. O vereador chamou a atenção para o risco de aumentar o congestionamento no local, alegando que carros terão que cruzar o corredor de ônibus da Amaral Gurgel para acessar as vagas.

Vereadores, associações e especialistas afirmam que a criação do estacionamento contraria Plano Diretor. Bonduki e a vereadora Renata Falzoni (PSB) entraram com uma ação popular na Justiça de São Paulo contra a prefeitura para paralisar as obras do estacionamento, alegando que projeto fere os princípios de mobilidade urbana da Lei Federal, porque incentiva o uso do carro.

'Retirados feito entulho': mudança desagradou pessoas em situação de rua

Pessoas em situação de rua retiradas de trecho do Minhocão vivem agora em calçada na frente do elevado Imagem: Eduarda Esteves/UOL

Pessoas em situação de rua que vivem há anos embaixo do Minhocão criticaram o estacionamento e disseram que foram repentinamente retiradas do local. "Falaram para a gente sair, somos tratados que nem entulho, feito lixo", disse um homem de 36 anos, que vivia embaixo do elevado há quatro. "Podiam usar esse espaço para fazer algo para todos, um projeto social. Mas inventaram esse estacionamento. Podem até nos expulsar, mas vamos voltar e cuidar dos carros, ganhar um dinheiro", disse outro.

Minhocão é usado como proteção contra a chuva e, sem aceitar cachorros, abrigos não são opção. "Viver em abrigos é como estar nas ruas", disse uma das pessoas ouvidas pelo UOL. Um grupo de pessoas que ocupam o viaduto apontou que falta estrutura aos abrigos, como colchões e água. "A única diferença para a rua é que lá tem refeições", disse um deles. O elevado funciona como abrigo improvisado: a estrutura de concreto impede que se molhem quando chove e ameniza a ventania em dias frios.

A Prefeitura de São Paulo informou que pessoas em situação de rua não foram retiradas do local do estacionamento, entre as ruas Major Sertório e General Jardim. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que vistorias técnicas anteriores à implantação do projeto não encontraram barracas ou estruturas montadas pela população em situação de rua no trecho e esse foi um dos critérios de escolha do local. Além disso, segundo a gestão municipal, equipes de assistência social que percorrem diariamente toda a extensão do Minhocão.

Estacionamento é projeto experimental

Estacionamento é um projeto experimental. A nova área para estacionamento gratuito de veículos tem 20 metros de extensão, 3 metros de largura e espaço para comportar até quatro veículos. O objetivo é analisar a viabilidade da instalação de baias de estacionamento em um trecho de 500 metros de extensão que irá do número 20 até o número 482 da rua Amaral Gurgel. A prefeitura não respondeu os questionamentos da reportagem sobre quem vai fiscalizar o estacionamento e se será gratuito.

Prefeitura quer que o projeto seja replicado em outros trechos do Minhocão, mas CET vê problemas. O órgão apontou alguns empecilhos na construção de vagas para carros debaixo do Minhocão. Em ofício enviado à gestão no dia 14 de abril, o órgão cita que identificou poucos locais com eventual possibilidade de implantação de vagas de estacionamento longitudinal à via e sem prejuízo a ciclovia e aos pontos de ônibus.