Vendas globais do McDonald's caem enquanto tarifas afetam confiança do consumidor

Por Savyata Mishra

(Reuters) - O McDonald's registrou uma queda surpreendente nas vendas globais do primeiro trimestre, já que a demanda de restaurantes nos EUA e na Europa diminuiu devido à incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

As vendas comparáveis globais caíram 1%, enquanto analistas esperavam um aumento de 0,95%. Nos EUA, o maior mercado do McDonald's, a queda foi de 3,6%, mais acentuada do que a baixa de 0,5% estimada pelos analistas. Foi a maior queda desde a pandemia de Covid-19, em 2020.

A maior rede de fast-food do mundo está enfrentando as "mais difíceis condições de mercado", disse nesta quinta-feira o presidente-executivo Chris Kempczinski. As visitas a restaurantes por clientes de baixa e média renda caíram na faixa de dois dígitos em relação ao ano passado.

Os resultados ecoaram os alertas dos operadores de restaurantes Domino's Pizza, Chipotle Mexican Grill e Starbucks, de que os norte-americanos estão gastando menos para jantar fora, já que a inflação e a perspectiva econômica sombria prejudicavam a confiança do consumidor.

As mudanças tarifárias do governo Trump agravaram as pressões sobre os bolsos e pressionaram os negócios, ameaçando aumentar os custos e prejudicar as cadeias de suprimentos.

A economia dos EUA está em dificuldades, com os dados mais recentes mostrando que ela se contraiu pela primeira vez em três anos no primeiro trimestre, aumentando as chances de uma recessão em 2025.

"Os consumidores menos abastados são os mais vulneráveis ao impacto da inflação, e uma das primeiras áreas em que eles vão cortar gastos é em restaurantes", disse o analista Sky Canaves, da EMarketer.

As ações do McDonald's caíram 2% no início do pregão desta quinta-feira, após ganharem cerca de 10% neste ano.

A empresa tentou estimular a demanda aumentando as ofertas do seu menu de baixo custo, como o pacote de refeição de US$5, semelhante ao de seus concorrentes. Executivos disseram que o McDonald's vai oferecer a refeição de US$5 ao longo de 2025.

(Reportagem de Savyata Mishra em Bengaluru)