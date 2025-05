United vence na visita ao Athletic Bilbao (3-0) pela ida das semis da Liga Europa

O Manchester United ficou a um passo da decisão da Liga Europa ao vencer o Athletic Bilbao fora de casa por 3 a 0 pelo jogo de ida das semifinais, nesta quinta-feira (1º), e levando assim uma grande vantagem para o duelo de volta em Old Trafford.

O volante brasileiro Casemiro abriu o placar aos 30 minutos, antes de Bruno Fernandes (37' de pênalti e 45') ampliar diante de um Athletic que jogava com dez, após a expulsão de Dani Vivian (35').

A equipe basca fica mais distante do sonho de conquistar seu primeiro título de uma competição da Uefa em casa. A final do torneio será disputada no dia 21 de maio em seu estádio de San Mamés.

Foi nesse mesmo local que o United garantiu sua vitória maiúscula nesta quinta-feira.

O time do norte da Inglaterra abriu o placar aos 30 minutos, quando Harry Maguire cruzou, Manuel Ugarte desviou e Casemiro finalizou para a rede.

O caminho para a vitória ficou mais aberto aos 35, quando, após uma revisão do VAR, o árbitro expulsou Vivian e marcou um pênalti, convertido por Bruno Fernandes.

O próprio português aumentou quase no intervalo (45'), fazendo 3 a 0 num mano a mano após receber um toque de calcanhar do uruguaio Ugarte.

No segundo tempo, o United continuou superior, mas não conseguiu ampliar a vantagem diante do time espanhol, que não conseguia reagir.

A vitória inglesa poderia ter sido ainda maior. Aos 5 minutos, um gol do argentino Alejandro Garnacho foi anulado, e o United também marcou dois gols, um de Noussair Mazraoui nos acréscimos do primeiro tempo e outro de Casemiro no meio do segundo tempo.

Sem tempo para se lamentar, o Athletic terá pela frente um clássico contra a Real Sociedad no domingo pelo campeonato espanhol, onde o time de Bilbao está perto de se classificar para a Liga dos Campeões.

O duelo em San Sebastián será quatro dias antes da partida de volta em Manchester, onde os 'Leones', com seu orgulho ferido, vão precisar realizar uma façanha.

dr/ma/aam

