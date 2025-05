Turquia diz que segue comprometida com projeto para construir canal em Istambul

Por Tuvan Gumrukcu

ANCARA (Reuters) - A Turquia está determinada a construir um projeto de canal destinado a aliviar a pressão sobre o movimentado Estreito de Bósforo, assim que o financiamento for garantido, informou um ministro do governo nesta quinta-feira, apesar das críticas generalizadas sobre seu possível impacto ambiental.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, lançou a pedra fundamental do canal em 2021, com o objetivo de conectar o Mar Negro, ao norte de Istambul, ao Mar de Mármara, ao sul, e evitar acidentes no Bósforo.

A iniciativa, descrita por Erdogan em seu lançamento, há mais de uma década, como seu "projeto maluco", foi estimada em cerca de 75 bilhões de liras (US$1,95 bilhão).

Críticos questionam a viabilidade de uma hidrovia de 45 km que atravessaria áreas pantanosas e agrícolas na periferia oeste de Istambul, e afirmam que ela causará estragos ambientais, destruirá ecossistemas marinhos e colocará em risco parte do abastecimento de água potável da maior cidade do país.

O plano foi arquivado nos últimos anos, em grande parte devido à crise econômica, falta de financiamento e oposição pública.

"Não abandonamos o projeto do Canal de Istambul. Ele não está na nossa pauta hoje, mas quando chegar o momento certo e for encontrado o financiamento adequado, com certeza o faremos", disse o ministro turco dos Transportes e Infraestrutura, Abdulkadir Uraloglu.

Os comentários ocorreram um dia após o ministro do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Turquia, Murat Kurum, afirmar que o projeto não estava, e não está, na agenda do governo há algum tempo.