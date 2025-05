Trump recorre à Suprema Corte para tentar revogar status de proteção de imigrantes venezuelanos

Por Andrew Chung e John Kruzel

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos nesta quinta-feira que intervenha em sua tentativa de revogar o status de proteção temporária de mais de 300 mil imigrantes venezuelanos, o que abriria caminho para suas deportações dos EUA.

O Departamento de Justiça solicitou que os juízes suspendam a decisão de um juiz federal que impediu a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, de encerrar o status legal temporário anteriormente concedido a alguns venezuelanos.

"Enquanto a decisão estiver em vigor, (Noem) tem que permitir que centenas de milhares de cidadãos venezuelanos permaneçam no país, apesar da sua conclusão fundamentada de que isso é 'contrário ao interesse nacional'", escreveram advogados do Departamento de Justiça em documentos judiciais.

O Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) é um programa humanitário disponível para pessoas que não podem retornar com segurança ao seu país de origem devido a desastres naturais, conflitos armados ou outros eventos extraordinários.

O pedido do governo foi feito no âmbito de um processo movido por um grupo que inclui vários venezuelanos que vivem nos EUA e pela Aliança Nacional do TPS, organização que defende imigrantes que receberam o status de proteção temporária.

A Suprema Corte determinou que os autores da ação respondam ao pedido do governo até 8 de maio.

O processo contesta a decisão de Noem, em fevereiro, de encerrar parte da designação de TPS para a Venezuela, revertendo uma medida do governo dos EUA sob o ex-presidente Joe Biden, que havia prorrogado essas proteções para os cidadãos venezuelanos. As proteções estavam em vigor desde 2021.

(Reportagem de Andrew Chung, em Nova York, e John Kruzel, em Washington)