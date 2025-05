Show da Lady Gaga desfalcou manifestação pelo 1º de maio, diz Erika Hilton

O show da cantora pop Lady Gaga, no Rio de Janeiro, atrapalhou a mobilização do ato de 1º de Maio realizado hoje na zona norte de São Paulo. A afirmação é da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O que aconteceu

Capital paulista está desfalcada, diz parlamentar. "Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga. Mas, mesmo assim, o povo veio às ruas e nós seguiremos nos manifestando até que essa proposta seja aprovada na Câmara", afirmou Hilton à CNN Brasil. O show acontece depois de amanhã, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Deputada se refere à PEC 8/25, que propõe a escala de trabalho 6x1, uma redução da jornada para 36 horas semanais. "Óbvio que apresentamos uma proposta com uma certa 'gordura'. A política é feita dessa maneira. [...] Se conseguirmos aprovar 5x2, já é um grande avanço", analisou a psolista.

O ato de 1º de Maio reuniu um público abaixo do esperado, apesar do sorteio de dez carros. Do palco, era possível ver áreas não ocupadas mais ao fundo do gramado do Campo de Bagatelle, na zona norte, onde o ato aconteceu. Edições anteriores já chegaram a reunir 900 mil pessoas.

A senhora Érika Hilton colocou a culpa do fracasso na Lady Gaga.



1° de Maio totalmente esvaziado! A Culpa? Da Lady Gaga! pic.twitter.com/b2ZB3F4jAa -- Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) May 1, 2025

Liderança estima público maior do que no ano passado, mas inferior ao verificado antes da pandemia. Segundo Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), a situação era esperada e há um trabalho em curso por parte das centrais para recuperar o apelo anterior. Em 2024, o ato realizado em Itaquera, na zona leste com a presença do presidente Lula (PT) atraiu cerca de 2.000 pessoas e foi considerado um fiasco.

Diante da situação, o presidente Lula (PT) optou por não comparecer aos atos. Ele enviou os ministros Cida Gonçalves (mulher), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macedo (ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência) para representá-lo.

Ministro do trabalho admite que mobilização gerada pelo ato já foi maior no passado. Marinho diz acreditar que, no futuro, o evento pode voltar a atrair os grandes públicos que já reuniu em anos anteriores.