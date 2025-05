Sem humanos: como vai funcionar o lava-rápido de trens de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Com operação 100% automatizada, o novo lava-rápido de trens de São Paulo chega ao Brasil em junho deste ano.

O que aconteceu

Processo automatizado. Centro de Controle Operacional poderá programar a lavagem dos trens sem necessidade de operadores. O lava-rápido, fabricado na Espanha, servirá a futura Linha 17-Ouro.

Lavagem completa da parte externa do trem. A nova máquina de lavar monotrilhos é diferente da versão anterior, em operação na linha 15-Prata, que foca em limpar as laterais e do teto dos trens. A máquina nova fará a lavagem completa da parte externa, incluindo frente e traseira de forma automática.

Como é feita a limpeza. O sistema tem escovas e arcos de borrifamento para pré-umedecimento, aplicação de detergente, lavagem e enxágue. A água utilizada será reaproveitada, informou o Metrô.

Redução no tempo de limpeza. A nova máquina permitirá que os trens passem pelo sistema a até 5 km/h, reduzindo o tempo de limpeza em comparação ao modelo da Linha 15-Prata, que opera a 3 km/h.

A inspeção do equipamento acontece este mês na Espanha. A chegada ao Brasil está prevista para junho deste ano.