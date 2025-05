Scorsese vai lançar documentário com conversas que teve com papa Francisco

O cineasta Martin Scorsese anunciou nesta quinta-feira, 1, que já trabalha em um documentário que trará conversas que teve com papa Francisco, no que ele chama de "a última entrevista do pontífice em profundidade para o cinema".

O documentário, chamado Aldeas - A New Story, "está enraizado na crença do papa na natureza sagrada da criatividade", nas palavras de seus produtores. A produção vai mostrar o trabalho do Scholas Ocurrentes, um movimento educacional criado pelo papa e pelo projeto Aldeas, que apoia a produção de curta-metragens para promover a compreensão cultural.

Antes de morrer, Francisco classificou o documentário como "um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana, a sociabilidade humana, os conflitos humanos, a essência da jornada de uma vida".

O biógrafo do papa, Fabio Marchese Ragona, que trabalhou com Francisco na autobiografia Vida: minha história através da História (Ed. Harper Collins), que também deve se tornar um filme, afirmou em entrevista ao jornal francês Le Monde que classificaria o pontificado de Francisco como "revolucionário", centrado "no que eu chamaria de uma revolução de ternura. A Igreja de Francisco, segundo Ragona, não julga e não olha os fiéis de cima para baixo.

"Eu também destacaria a proximidade de Francisco com o público e sua forma de se comunicar - franca direta, acessível a todos", afirmou Ragona. "Muitos diziam que era apenas marketing, mas quem o conhecia pessoalmente pode testemunhar que ele, de fato, é assim. E tudo isso com uma certa ironia: comigo, ele nunca encerrava um encontro ou um telefonema sem uma piada. Toda manhã ele rezava para São Thomas More (1478-1535) pelo dom do bom humor."

Segundo Ragona, Francisco conseguiu fazer o que a congregação havia pedido para o futuro papa antes do conclave de 2013, uma reforma estrutural da cúria romana, uma reorganização dos escritórios, incluindo uma reforma econômica e uma simplificação das regras e procedimentos administrativos.

"Nesses e em outros fronts, como o da luta contra a pedofilia, o caminho está longe do fim", disse o biógrafo. "Mas, na minha opinião, ele foi um grande papa porque conseguiu mudar as coisas, pelo menos um pouco. Mesmo ciente de que estava fazendo inimigos, ele sempre seguiu em frente."