Sabalenka vai lutar por seu 3º título em Madri na final contra Gauff

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo e bicampeã em Madri, vai jogar sua quarta final do WTA 1000 de Madri, após derrotar a ucraniana Elina Svitolina (nº 17) por 6-3 e 7-5 nesta quinta-feira (1º).

A tenista de Minsk, de 26 anos, vai lutar pelo título no sábado, na Caja Mágica contra a americana Coco Gauff (nº 4), que atropelou a polonesa Iga Swiatek, número dois do ranking, com parciais de 6-1 e 6-1.

Sabalenka dominou o primeiro set, forçando erros de sua adversária, mas Svitolina se recuperou no segundo e colocou sua adversária sob pressão após melhorar sua precisão no primeiro saque e nas devoluções em certos momentos.

No entanto, a bielorrussa ajustou seus golpes de direita, neutralizando o ímpeto da oponente.

Com esta vitória, Sabalenka continua sendo a tenista com mais vitórias neste ano, alcançando a marca de 30.

Com sua quarta final em Madri, ela se junta à romena Simone Halep, que disputou o mesmo número de decisões.

"Tivemos algumas grandes batalhas, então eu sabia que seria difícil. Tive que lutar por cada bola e cada game", disse Sabalenka à televisão pública (TVE).

"Para vencer, eu sabia que precisava ser certeira nos golpes. Uma vitória contra ela me dá muita confiança e me deixa pronta para as outras batalhas", continuou.

rsc/dr/aam

© Agence France-Presse