Reddit prevê receita acima das estimativas sob aposta de mais gastos com anúncios digitais

(Reuters) - O Reddit anunciou nesta quinta-feira uma projeção para a receita do segundo trimestre acima das estimativas de Wall Street, apostando no aumento dos gastos com anúncios digitais na plataforma, apesar da incerteza sobre orçamentos de marketing causada pela guerra comercial em curso.

As ações da empresa subiam 17% nas negociações pós-mercado.

O Reddit espera uma receita entre US$410 milhões e US$430 milhões no trimestre atual, em comparação com estimativa média de analistas de US$395,5 milhões, segundo dados compilados pela LSEG.

Os resultados do Reddit vêm após a Meta, dona do Facebook, superar as expectativas de receita na quarta-feira, impulsionada por fortes vendas de anúncios. Em contraste, a Snap, rival menor, disse que não emitiria projeção trimestral devido à incerteza econômica, já que os anunciantes tendem a priorizar plataformas maiores em tempos difíceis.

O Reddit informou que sua receita no trimestre encerrado em 31 de março cresceu 61%, para US$392,4 milhões, superando a expectativa de US$370 milhões.

O número de visitantes únicos ativos diários aumentou 31%, para 108,1 milhões, frente à estimativa de 107,5 milhões.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)