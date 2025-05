Quem é o cardeal Pierbattista Pizzaballa, um dos favoritos para virar papa

Do UOL, em São Paulo

O cardeal Pierbattista Pizzaballa é um dos favoritos para se tornar o sucessor do papa Francisco.

Quem é o cardeal Pierbattista Pizzaballa?

Pizzaballa, de 60 anos, é patriarca de Jerusalém. Ele é o segundo papável mais jovem e se tornou cardeal há somente 2 anos, nomeado pelo papa Francisco.

Cardeal se ofereceu como refém para o Hamas. Depois que o grupo extremista capturou centenas de reféns em nos ataques de 7 de outubro de 2023, Pizzaballa se mostrou pronto para se entregar como refém em troca da liberdade de crianças israelenses. Ele classificou as ações dos membros do Hamas como "bárbaras" e as condenou, pedindo paz na região.

Religioso também pediu fim de ocupação israelense em Gaza. Ele foi um dos signatários da "Declaração sobre a crescente crise humanitária em Gaza", que condenava ataques a civis e o bloqueio israelense sobre a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em visita a Belém em 2023, ele vestiu um keffiyeh - lenço preto e branco simbólico para os palestinos.

Pizzaballa mantém posição equilibrada. O cardeal possui visão relativamente conservadora, mas vê que a Igreja pode se abrir ao presente. Como o papa Francisco, ele acredita que a Igreja deve estar aberta a todos, mas ressalta que "não deve pertencer a todos". Como ele é cardeal há pouco tempo, nunca se posicionou com veemência aos principais pontos de discussão da Igreja.

Como funciona o conclave?

O conclave será iniciado no dia 7 de maio. A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais —a primeira desde o funeral do papa Francisco.

Não há um período definido para o conclave. Os dois anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

Imagem: Arte/UOL

* Com informações de reportagem publicada em 28/04/2025.