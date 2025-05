Queda no setor manufatureiro dos EUA se aprofunda em abril

(Reuters) - A indústria dos EUA se contraiu ainda mais em abril, enquanto as tarifas sobre produtos importados pressionavam as cadeias de suprimentos, mantendo os preços pagos pelos insumos elevados.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quinta-feira que seu PMI industrial caiu para 48,7 no mês passado, ante 49,0 em março. Um PMI abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que representa 10,2% da economia dos EUA. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI cairia para 48.

A pesquisa cobriu o anúncio de tarifas do "Dia da Libertação" do presidente norte-americano, Donald Trump, que deu início a impostos abrangentes sobre a maioria das importações dos parceiros comerciais dos EUA. Isso incluiu o aumento de impostos sobre produtos chineses para 145%, desencadeando uma guerra comercial com Pequim.

A indústria manufatureira depende fortemente de matérias-primas importadas. A segunda queda mensal consecutiva no PMI encerrou uma breve recuperação na indústria, impulsionada pela esperança de um ambiente regulatório menos rigoroso por parte do governo Trump e pelos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Não houve indícios na pesquisa de que as fábricas tenham continuado a antecipar as importações no mês passado, embora o receio de preços mais altos devido às tarifas possa ter levado as empresas a antecipar pedidos. Uma enxurrada de importações pesou sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre.

O subíndice de novos pedidos prospectivos da pesquisa do ISM melhorou para 47,2, após cair para 45,2 em março -- leitura mais baixa desde maio de 2023.

A produção nas fábricas permaneceu deprimida e o desempenho das entregas dos fornecedores piorou no mês passado. O índice de entregas dos fornecedores da pesquisa aumentou de 53,5 em março para 55,2 em abril. Neste caso, uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas.

Com a desaceleração das entregas, a medida da pesquisa sobre os preços pagos pelos fabricantes por insumos subiu para 69,8, o maior nível desde junho de 2022, ante 69,4 em março. Isso indicou uma recuperação nos preços dos produtos, que haviam caído em março.

As fábricas continuaram a cortar empregos, embora o ritmo tenha diminuído. A medida de emprego na indústria da pesquisa subiu de 44,7 em março para 46,5.

(Reportagem de Lucia Mutikani; edição de Chizu Nomiyama)