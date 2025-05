Com carros de entrada na faixa dos R$ 80 mil e modelos mais equipados passando dos R$ 100 mil, é natural sentirmos um certo espanto. A tendência imediata é comparar com os preços do passado e concluir que, antigamente, os veículos eram mais baratos e fáceis de serem adquiridos.

No entanto, essa percepção é falsa. Em qualquer época, os preços dos carros novos sempre estiveram fora do alcance da maior parte da população brasileira. Não por acaso, menos de 2 milhões de automóveis de passeio foram emplacados em 2024, número que pode até ser bom para indústria, mas muito baixo se considerarmos o tamanho da população. Ou seja, tem muito brasileiro que apenas sonha com um automóvel novo na garagem - e sempre foi assim.

Para esses poucos que ainda conseguem comprar um carro novo, é preciso planejamento para não ficar para trás. Caso não tenha essa disciplina, em pouco tempo se depara com um veículo depreciado na garagem e distante do valor de um zero-km.

Mas afinal, quanto é preciso economizar para acompanhar o ritmo constante de aumento nos preços e manter sempre um carro novo na garagem? Decidi fazer esse cálculo, considerando os cinco modelos mais vendidos em cada uma das principais categorias. Se você ainda não entendeu aonde quero chegar, vou explicar nos tópicos abaixo.

Os 5 mais vendidos por categoria

De acordo com o ranking da Fenabrave, Fiat Mobi, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix Plus, Toyota Corolla e Volkswagen T-Cross são os carros mais vendidos nos três primeiros meses desse ano, respectivamente nas categorias entrada, hatch pequeno, sedã compacto, sedã médio e SUV.

Quanto custam hoje

Os preços dos carros novos podem variar de acordo com a região, e também sabemos que as concessionárias estão sempre praticando descontos. Mas, para efeito comparativo, vou utilizar os valores disponíveis nos sites de cada um dos fabricantes.

Quem quiser comprar qualquer um desses cinco carros novos vai encontrar Fiat Mobi Like por R$ 78.990, Volkswagen Polo Track ou Robust por R$ 95.790, Chevrolet Onix Plus LT por R$ 106.790, Toyota Corolla GLi por R$ 158.490 e VW T-Cross Sense por R$ 119.990.

Quanto custavam no passado

Voltei três anos para verificar quanto cada um desses fabricantes pediam pelos mesmos carros em 2022. Para ser coerente no comparativo, considerei os preços dos modelos 2023, já que todos foram apresentados na primeira metade de 2022.

Portanto, quem comprou esses carros novos em 2022 pagou R$ 61.990 no Mobi, R$ 82.990 no Polo, R$ 83.290 no Onix Plus, R$ 146.390 no Corolla e R$ 150.590 no T-Cross.

Para quem ficou curioso e quis calcular os aumentos nos preços nesse período, já adianto que, percentualmente, o Corolla foi o que menos subiu, com reajuste de 8,3%, enquanto Onix Plus foi o que mais subiu, com reajuste de 28,2%.

Quanto valem esses usados hoje

Passados três anos, quem comprou um desses modelos no passado e agora quer revender pesquisará na tabela Fipe, a referência de preço para poder negociar. A tabela de abril de 2025 apresenta preços de R$ 53.109 para o Mobi, R$ 72.113 para o Polo, R$ 72.935 para o Onix Plus, R$ 122.749 para o Corolla e R$ 112.927 para o T-Cross.

É preciso considerar que são valores sugeridos para uma negociação particular, mas quem for colocar o carro na troca, vai se deparar com propostas bem menores que essa. Para isso, uma referência é a tabela KBB, que sugere valores que um revendedor pagaria pelo carro. Seria algo em torno de R$ 41.194 no Mobi, R$ 54.637 no Polo, R$ 58.968 no Onix Plus, R$ 92.243 no Corolla e R$ 85.144 no T-Cross.

Quanto é preciso guardar para trocar

Para fechar meu raciocínio, agora basta calcular a diferença entre os modelos novos e usados para saber quanto alguém que comprou um desses carros zero-km em 2022 precisa pagar a mais para renovar sua garagem hoje. Como o objetivo é saber quanto é preciso guardar, para ter esse valor no momento da negociação, basta dividir pelo período.

Já que considerei três anos, então dividi por 36 meses e cheguei na seguinte conclusão: é preciso guardar entre R$ 660 e R$ 1.630 todos os meses para conseguiu trocar de carro a cada três anos, pelo menos considerando essas categorias. Já quem tem costume de colocar o carro na troca como parte do pagamento precisa guardar entre R$ 1.050 e R$ 2.400.

Recapitulando, e utilizando o Polo como exemplo, que foi o que teve a menor diferença de preço entre um modelo usado e um novo. Alguém que tenha comprado um zero-km em 2022, e desde então guardou R$ 660 todos os meses, hoje tem o suficiente para comprar outro Polo zero-km. Se continuar guardando essa quantia, provavelmente vai conseguir comprar outro em 2028.

Quem tiver curiosidade pode fazer os cálculos de cada um dos modelos citados, mas o objetivo nem é focar neles, e sim ter uma noção geral, separado por categoria, de quanto é preciso poupar para sempre renovar a garagem.

Imagino que o leitor sabe, mas não custa alertar, que esses cálculos consideram apenas os valores de mercado do carro. Eles consomem muito mais do que isso todos os meses, com custos de combustível, seguro, impostos e manutenção. Mas, para quem achava que eram 'somente' esses custos, agora tem mais esse para colocar no orçamento e conseguir renovar a garagem sem sustos, pelo menos a cada três anos.