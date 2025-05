O que está por trás de casal sumir e deixar hotel com 158 barris de fezes?

Os chefs dinamarqueses Flemming Hansen e Mette Helbæk, conhecidos internacionalmente e donos do resort Stedsans, na Suécia, abandonaram o empreendimento deixando para trás não só dejetos e cadáveres de bichos, como também dívidas extraordinárias.

Por que 158 barris de dejetos?

Após o resort decretar falência, inspetores encontraram 158 barris de resíduos humanos e animais mortos no local. O Stedsans foi declarado falido em março, mas as investigações da prefeitura da prefeitura de Hylte, local onde estava instalado, apontam que o casal teria fugido ainda no fim de 2024, antes do Natal.

Os barris de dejetos humanos descobertos após o desaparecimento de Mette Helbæk e Flemming Hansen Imagem: Imagem: www.dn.se

Inspeções feitas no hotel em 2018 podem ter sido a causa. Segundo o jornal sueco DN (Dagens Nyheter) Inspetores do município de Hylte, descobriram diversas irregularidades, como o despejo ilegal de água suja, urina e fezes na natureza. O casal prometeu mudar seus hábitos.

O casal, porém, não explicou por que guardava fezes em barris. De acordo com publicações no site do resort, o discurso do negócio se baseava na "criação de um planeta mais bonito", o que poderia levar a pensar no cuidado com a natureza e na conscientização dos proprietários diante do apontamento das irregularidades. Porém, mesmo com a visita dos inspetores, o jornal sueco descobriram que o hotel ainda descartava incorretamente água suja na floresta.

Carcaças de animais foram encontradas. A investigação do DN também revelou que vários animais, como patos, morreram porque eram deixados do lado de fora à noite pelo casal, além de outros morrerem após o desaparecimento dos donos.

O Stedsans oferecia 16 chalés de madeira em meio à floresta. A proposta era conectar os hóspedes com a natureza, uma opção para quem buscava fugir do estresse urbano. Agora, as casas de madeira fazem parte de um cenário esquecido e deserto em meio à floresta.

Um dos chalés do Stedsans, resort que prometia estadia sustentável Imagem: Reprodução/Instagram

O que está por trás da fuga?

Com o passar dos oito anos de funcionamento, o casal acumulou cerca de 6 milhões de coroas suecas (R$ 3,5 milhões) em dívidas. Os jornais suecos DN e Politiken ainda descobriram que Flemming e Mette saíram da Dinamarca em 2016 pelo mesmo motivo.

Atribuíram as dívidas aos "altos impostos". "Tivemos que perceber no caminho que ser empreendedores motivados pela alma, em uma missão em um país onde os impostos estão entre os mais altos do mundo, e a burocracia é implacável, é uma tarefa impossível", disse uma mensagem publicada no site do resort.

"Quando você lê isto, provavelmente fomos declarados falidos pelas autoridades fiscais suecas", diz outro trecho da publicação no site do resort sueco.

Casal reapareceu supostamente na Guatemala. A dupla, que teria iniciado um novo empreendimento no país, usou as redes sociais para novamente apresentar sua versão dos fatos.

Nós não quebramos nenhuma lei. Nós não fugimos. Nós não deixamos nenhum animal morrer. Nós não poluímos. Lutamos pelos nossos direitos contra o sistema tributário e, em vez de perder a batalha, viramos as costas para ele. Estamos sendo falsamente acusados e usados como isca de cliques e para vinganças pessoais.

Flemming Hansen e Mette Helbæk, no Instagram

As autoridades locais descreveram suas ações como "crime ambiental". Os responsáveis pela investigação, porém, encontram dificuldades em responsabilizar uma empresa que decretou falência.