Pessoa mais velha do mundo, brasileira morre aos 116 anos - Freira gaúcha Inah Canabarro Lucas havia sido reconhecida como decana da humanidade em janeiro. Nascida em 1908, ela atribuía segredo da longevidade a Deus. Com sua morte, recorde passa para britânica de 115 anos.A pessoa mais velha do mundo, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, morreu na quarta-feira (30/04) aos 116 anos. A informação foi divulgada pela da Congregação das Irmãs Teresianas, de Porto Alegre, onde a freira vivia.

No anúncio, a congregação homenageou a freira "pela dedicação" que ela demonstrou em vida. "No dia de hoje, abraça a ressurreição a Irmã Inah Canabarro, rendemos graças pela doação e entrega, pedimos que o Senhor, Pai de bondade, receba-a e acolha-a em seu infinito amor!", disse a congregação.

O banco de dados de longevidade LongeviQuest informa que Canabarro morreu exatamente com 116 anos e 326 dias. Quando ela nasceu, em 1908, no Rio Grande do Sul, a República brasileira mal havia completado 18 anos. A irmã Inah também era bisneta do general David Canabarro, um dos líderes da Revolução Farroupilha (1835-1845), que lutou para separar o Rio Grande do Sul do Brasil imperial.

"Embora ela [Inah] afirmasse que sua data de nascimento fosse 27 de maio de 1908, a pesquisa determinou que provavelmente [o registro] ocorreu 11 dias depois. Como era uma criança frágil, muitos duvidavam que ela sobreviveria", disse a plataforma de rastreamento de idade LongeviQuest, em um obituário.

Recorde reconhecido em janeiro

Inah havia sido reconhecida como a decana da humanidade após a morte, em janeiro, da japonesa Tomiko Itooka, também aos 116 anos, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica dos Estados Unidos (GRG) e a LongeviQuest.

Antes disso, Inah também já havia se tornado a mulher mais velha do Brasil em 23 de janeiro de 2022, após a morte da baiana Antonia da Santa Cruz, aos 116. Ela também havia sido reconhecida pelo Guinness World Records como a freira mais velha do mundo depois da morte dafrancesa Lucile Randon, de 118 anos, em janeiro de 2023.

Quando perguntada sobre o segredo de sua longevidade, ela atribuiu a razão a Deus, dizendo que Ele a ajudou a viver esses muitos anos. "Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo", comentou ela. Canabarro recebeu uma bênção do falecido Papa Francisco quando comemorou seu 110º aniversário em 2018. Ele morreu apenas alguns dias antes dela, aos 88 anos.

Inah fez seus votos para se tornar freira em 1934 e trabalhou como professora. Ela contava que foi professora do general João Figueiredo, último presidente do regime militar (1964-1985) num jardim de infância.

Em 2018, foi agraciada com uma bênção do papa Francisco na ocasião da celebração dos seus 110 anos. Três anos depois, foiuma das primeiras pessoas a receber a vacina contra a covid-19 no Brasil.

Com o falecimento de Inah, Ethel Caterham, de Surrey, no Reino Unido, passa a ser agora a pessoa viva mais velha do mundo, com 115 anos e 252 dias.

jps (AP, ots)