85% dos brasileiros querem demissão de Lupi após caso INSS, diz pesquisa

Para 85,3% dos brasileiros, o ministro Carlos Lupi deveria ser demitido do Ministério da Previdência Social após repercussão da operação que apura fraude bilionária em benefícios do INSS. A informação foi divulgada hoje pela AtlasIntel.

O que aconteceu

Maioria dos ouvidos acredita que o presidente Lula deveria demitir o atual ministro, segundo a pesquisa. Apenas 8,7% dos brasileiros acreditam que Lupi deveria permanecer no cargo, mesmo em meio às investigações. Outros 6% não souberam responder.

Dos brasileiros ouvidos pela pesquisa, 84,4% afirmam que acompanharam bem o caso. Outros 15,6% dizem que ouviram falar sobre o assunto e têm algum conhecimento sobre o tema. A Polícia Federal aponta que mais de R$ 6,3 bilhões foram descontados de forma indevida das contas de milhares de beneficiários do INSS em todo o Brasil.

Quando indagados se foram vítimas ou conhecem alguém que sofreu com os descontos indevidos, 42% disseram que sim. Destes, 35,6% dos ouvidos narraram que conhecem alguém que teve descontos indevidos nos benefícios do INSS, e 6,4% afirmaram que foram as vítimas. Do total, 58% negaram ter sido vítimas ou conhecer alguém na situação.

Quase um a cada quatro brasileiros com mais de 60 anos relata que foi vítima de descontos indevidos no INSS, segundo a pesquisa. Dos respondentes entre 60 e 100 anos, boa parte relata os descontos: 24,2%. Outros 25,4% dos ouvidos dizem que conhecem alguém que foi vítima. Outros 50% relatam que não foram e não conhecem quem sofreu com os descontos indevidos.

As informações foram divulgadas hoje pela AtlasIntel/CNN. A pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 29 de abril e 1º de maio, logo após a operação da Polícia Federal que apura o caso ganhar repercussão.