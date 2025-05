Parlamentares democratas pedem revisão de papel de Musk no projeto "Domo de Ouro"

Por Marisa Taylor e Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo de 42 parlamentares democratas solicitou uma revisão do papel do bilionário Elon Musk no processo de licitação do projeto de defesa antimísseis "Domo de Ouro", iniciativa promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em uma carta datada de 1º de maio e enviada ao inspetor-geral interino do Departamento de Defesa dos EUA, vista pela Reuters, o grupo solicitou uma investigação sobre a origem do processo de aquisição, citando preocupações com o envolvimento da SpaceX, empresa de Musk.

A iniciativa dos parlamentares ocorre após uma reportagem da Reuters revelar que a SpaceX, juntamente com a Palantir e a Anduril, despontaram como principais candidatas para vencer uma parte crucial do projeto Domo de Ouro, que visa construir uma rede de satélites para detectar e rastrear mísseis próximos. A reportagem também destacou os laços entre Musk e o governo Trump, com Musk atuando como conselheiro especial do presidente e tendo doado mais de US$250 milhões para ajudá-lo a se eleger.

"Este é um relato profundamente preocupante", escreveram os parlamentares na carta. "Tudo isso levanta dúvidas sobre se os contratos de defesa para construir o Domo de Ouro são realmente uma forma eficaz de proteger os americanos ou apenas um meio de enriquecer o Sr. Musk e outras elites."

O grupo também expressou preocupação com a possibilidade de um "serviço de assinatura" proposto pela SpaceX, que permitiria à empresa contornar os protocolos tradicionais de aquisição do Pentágono e limitar o controle do governo sobre o desenvolvimento e a precificação do sistema.

"Um modelo de assinatura também daria ao Sr. Musk uma influência contínua e inaceitável sobre a segurança nacional dos Estados Unidos", escreveram.

A SpaceX, da qual Musk é presidente-executivo, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a carta. Também não respondeu às perguntas sobre seu papel no projeto Domo de Ouro na reportagem anterior da Reuters. Após a publicação, Musk respondeu a uma postagem sobre o assunto em sua rede social X dizendo "isso não é verdade", sem entrar em detalhes.

O Pentágono também não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a carta. Na matéria original da Reuters, o Pentágono afirmou que apresentará "opções ao presidente para sua decisão, em conformidade com a ordem executiva e em alinhamento com a orientação e os prazos da Casa Branca".

A Reuters também pediu comentários para a Palantir e a Anduril, que não responderam imediatamente.