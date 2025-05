Tem até brasileira: papa Francisco colocou mulheres em patamar inédito

Ao longo dos 12 anos em que ficou à frente da Igreja Católica, o papa Francisco foi responsável pela nomeação de mulheres para cargos de liderança tanto na Igreja quanto no Estado da Cidade do Vaticano, aumentando a presença feminina de 19,2% para 23,4% entre 2013 e 2023, segundo dados do portal Vatican News.

Entre elas está Cristiane Murray, brasileira que atua como vice-diretora da sala de imprensa da Santa Sé.

As oportunidades dadas pelo papa às mulheres

O pontífice trabalhou para que as mulheres ganhassem espaço. De acordo com o portal especializado nas notícias locais, nos primeiros dez anos de pontificado, Francisco aumentou de 846 para 1.165 o número de mulheres trabalhando na Santa Sé e no Vaticano.

O crescimento do número de mulheres é ainda mais acentuado dentro da Cúria Romana. No conjunto de escritórios e organismos que auxiliam o papa no exercício de seu cargo, a taxa de funcionárias aumentou de 19,3% para 26,1% no mesmo período. Segundo o Vatican News, atualmente mais de um em cada quatro funcionários da Santa Sé é uma mulher. "Em números absolutos, houve um aumento de 812 de 3.114 funcionários", diz o portal.

A presença feminina na Igreja Católica e no Vaticano é inédita. As nomeações feitas pelo papa Francisco foram possíveis, segundo o Vatican News, às atualizações da Constituição Apostólica Praedicate evangelium, em março de 2022. Conforme as doutrinas canônicas, os cargos de chefia na Cúria Romana não dependem de posição hierárquica e não estão vinculados à ordenação, sendo justificados "apenas pelo mandato conferido pelo papa".

A atuação de Francisco deu voz às mulheres, que criaram uma associação no Vaticano. A Donne in Vaticano ("Mulheres no Vaticano" em italiano) foi fundada em 2016. Segundo o estatuto da associação, o grupo tem como missão "criar uma rede de conhecimento, amizade e solidariedade entre todas as sócias". A D.VA, como a associação é conhecida localmente, visa promover o debate de temas como a violência doméstica e estimular a presença feminina no Vaticano, na Igreja e na sociedade. "Acreditamos, de fato, que as mulheres são um recurso precioso a ser valorizado nos lugares de trabalho e em todos os nossos ambientes de vida e de atividades", diz o estatuto.

Apesar das nomeações inéditas para cargos de liderança, o papa Francisco não ordenou nenhuma mulher como sacerdote ou diaconista.

As nomeações de Francisco

Raffaella Petrini

Raffaella Petrini e papa Francisco Imagem: Reprodução/YouTube/EWTN Jubilee

Raffaella ocupa o cargo mais alto no governo do Vaticano. Em fevereiro deste ano, ela foi nomeada presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato, se tornando a primeira mulher no cargo, cujos poderes administrativos estão abaixo somente do próprio papa.

A presidente do Governatorato nasceu em Roma em 1969. Formada em Ciências Políticas, é membro das Irmãs Franciscanas da Eucaristia e funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos desde 2005.

Alessandra Smerilli

Papa Francisco e Alessandra Smerilli Imagem: Reprodução/alessandrasmerilli.org

Alessandra foi nomeada em 2022 para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. O departamento apoia a ação do papa em prol da justiça social "em alguns dos lugares mais problemáticos do mundo", segundo o portal oficial de Alessandra. Em fevereiro de 2023, o papa Francisco a nomeou membro do Conselho do Centro de Formação Avançada Laudato Si', uma organização científica, educativa e de ação social do Vaticano.

Além da trajetória religiosa, Alessandra também tem funções acadêmicas. Formada em economia e com duplo doutorado na área, a salesiana ensina economia política na Faculdade de Ciências da Educação Auxilium, em Roma, além de ser membro fundador e professora da Escola de Economia Civil.

Simona Brambilla

Simona Brambilla, primeira mulher a assumir o mais alto posto da Cúria Romana Imagem: Divulgação/Vatican Media

A freira é prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Nomeada pelo papa Francisco em janeiro deste ano, ela está à frente de uma das principais instituições do Vaticano.

A nomeação de Simona foi destaque no portal Forbes Mulher. Com experiência missionária em Moçambique e formação acadêmica em enfermagem, Simona foi líder das Irmãs Missionárias do Instituto da Consolata entre 2011 e 2023.

Cristiane Murray

A carioca Cristiane Murray, responsável pela sala de imprensa da Santa Sé Imagem: Reprodução/Vatican News

A brasileira é vice-diretora da sala de imprensa da Santa Sé. Nascida no Rio de Janeiro em 1962, Cristiane entrou na Rádio Vaticano em 1995 e, desde então, faz parte da equipe brasileira que transmite programas diários.

Desde abril de 2018, ela colabora na preparação do Sínodo para a Amazônia. Cristiane participou de várias viagens papais e, em 2018, colaborou com a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos na preparação do Sínodo para a Amazônia, realizado em outubro de 2019.

Emilce Cuda

Papa Francisco e Emilce Cuda Imagem: Divulgação/Vatican Media

A teóloga é compatriota do papa Francisco. A argentina é secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, com nomeação em 2021.

Em entrevista ao Vatican News, Emilce citou a trajetória feminina na Igreja Católica sob o comando de Francisco. "A mulher é parte da Criação e não será de graça excluí-la. E isso é muito importante, mas este é um espaço que também temos que conquistar. Do meu ponto de vista, não se trata de um lugar de competição com os homens, dentro do local de trabalho, mas de ver como nosso trabalho e nossa contribuição são reconhecidos fora dele. E é de lá que virá a autoridade e a confiança. Autoridade no bom senso", disse.

Nathalie Becquart

Nathalie Becquart, primeira mulher a ter o direito a voto no Vaticano Imagem: FRANCESCO PISTILLI

Nomeada no início de 2021, Nathalie fez história na Igreja Católica. A francesa é subsecretária do Sínodo dos Bispos, grupo que reúne líderes do clero. Nathalie se tornou a primeira mulher a ter direito ao voto neste tipo de reunião, que aborda as principais questões da doutrina da Igreja.

Barbara Jatta

Barbara Jatta e papa Francisco Imagem: Divulgação/Vatican Media

A italiana começou como vice-diretora dos Museus do Vaticano e, posteriormente, foi promovida a diretora. Barbara assumiu o posto responsável pela coleção papal.

Historiadora de arte, Barbara relatou o pedido do papa em relação à arte e aos museus locais. "Para o papa Francisco, a arte deve ser acessível para todos. Ele nos pediu para sermos uma casa aberta. Gostaríamos que o número de visitantes fosse limitado, mas não o pudemos fazer, em respeito ao seu desejo de acolher a todos. O visitante deveria, portanto, entrar e compartilhar das coleções universais que são arte, mas também fé e devoção", declarou ao portal Vatican News em meados de abril.

Outros nomes femininos fazem parte de instituições no Vaticano. Segundo os dados do Vatican News, Gabriella Gambino e Lina Ghisoni estão no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida como subsecretárias; enquanto Carmen Ros Nortes está no Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no mesmo cargo; Nata?a Govekar conduz a direção teológico-pastoral do Dicastério para a Comunicação; Charlotte Kreuter-Kirchof é vice-coordenadora do Conselho para a Economia; e Francesca Di Giovanni foi subsecretária do Setor Multilateral da Seção para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

*Com informações da AFP