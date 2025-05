Palmeiras nega que Abel Ferreira esteja em negociação com a CBF

O Palmeiras negou nesta quinta-feira (1º) que seu técnico, o português Abel Ferreira, esteja em negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção brasileira.

A Seleção está em busca de um novo treinador desde o final de março, com a demissão de Dorival Júnior após uma goleada de 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A dura derrota diante dos arquirrivais foi a gota d'água para a diretoria da CBF, após vários meses de resultados decepcionantes.

"É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu "sinal verde" para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF", afirmou o clube paulista em sua conta no X, em referência a nota publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Globo.

Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema.

Segundo o Palmeiras, sua presidente "nem sequer foi procurada" pela CBF, e Ferreira, de 46 anos, "segue totalmente comprometido" com seu contrato até o fim do ano.

No cargo desde novembro de 2020, o português é ? junto com o brasileiro Oswaldo Brandão ? o treinador mais vitorioso do clube paulista, com dez títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2020 e 2021.

Antes do suposto interesse no técnico do Palmeiras, a imprensa espanhola havia noticiado esta semana que o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid, seria o próximo treinador do Brasil.

Mas, segundo a imprensa espanhola, a aproximação com a CBF chegou a um impasse porque o gigante da capital teria se mostrado resistente a pagar o restante do contrato de Ancelotti, que o vincula ao clube 'merengue' até meados de 2026.

O Brasil volta a campo em junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que até lá a seleção canarinho terá um técnico.

ffb/raa/aam

© Agence France-Presse