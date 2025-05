Palácio presidencial do Sudão é atingido por bombardeios paramilitares

A artilharia dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) bombardeou o palácio presidencial do Sudão, no centro de Cartum, nesta quinta-feira (1º), informou uma fonte do exército, no segundo ataque deste tipo em uma semana.

As FAR, que estão em guerra contra o exército há dois anos, utilizaram "artilharia de longo alcance" de sua posição em Al Salha, localizada ao sul de Omdurmã, declarou à AFP a fonte que pediu anonimato.

Não foram registradas vítimas até o momento.

No sábado, o grupo paramilitar atacou a sede do comando geral do exército no centro de Cartum, também com fogo de artilharia de longo alcance, segundo uma fonte militar.

Estes ataques ocorrem poucos semanas depois que o exército expulsou seus rivais paramilitares da região central da capital, uma área que controlavam desde o início da guerra em abril de 2023.

Durante uma grande ofensiva em março, os militares sudaneses recuperaram o controle do palácio presidencial, do aeroporto e de outras regiões estratégicas de Cartum.

No entanto, as FAR ainda mantêm posições no sul e no oeste de Omdurmã.

