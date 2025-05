Padrasto é preso suspeito de matar menina no Rio e agredir mãe da criança

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso hoje suspeito de matar a enteada, de quatro anos, e agredir a mãe da criança no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Policiais militares encontraram a mulher machucada em um posto de gasolina às margens da Avenida Brasil. Ela foi socorrida a uma UPA e depois levada para uma delegacia.

Depois, o homem se apresentou à polícia, segundo a PM-RJ. O casal disse que havia deixado a menina em casa, mas os dois deram versões diferentes sobre o estado da criança.

Os policiais ligaram para a mãe do suspeito, que informou que a menina estava morta.

Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso, segundo a Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado.