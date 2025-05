Ouro estende perdas pela 3ª sessão consecutiva, com melhora em apetite por risco

O ouro estendeu perdas e fechou em queda pela terceira sessão consecutiva, em meio a melhora no sentimento de risco, em dia de liquidez reduzida por feriado na maior parte da Ásia e da Europa.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho fechou em queda de 2,92%, a US$ 3.222,20 por onça-troy. O metal precioso atingiu menor nível desde 14 de abril, a US$ 3.209,40 a onça-troy, durante a sessão.

Para o analista da Trade Nation David Morrison, há um crescente retorno do apetite por risco nos mercados globais pressionando os preços do ouro. Morrison vê o metal precioso ainda em uma posição "overbought" (comprada demais) e nota que está perdendo a atratividade conforme investidores voltam para ações, com o fortalecimento do dólar exercendo pressão extra.

Por outro lado, o analista nota que o sentimento pode mudar rapidamente. "Só porque o presidente americano Donald Trump está quieto sobre as tarifas, não significa que a guerra comercial dos EUA e seu efeito volátil acabaram", disse.

Hoje, Trump disse que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, recebeu propostas comerciais de 200 países. Em entrevista, Bessent afirmou que está priorizando negociações com a Ásia, particularmente com o Japão e a Coreia do Sul, mas evitou prever quando um acordo pode ser alcançado e foi cauteloso ao comentar sobre o progresso com a China. Já o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hasseett, mostrou otimismo e prometeu notícias sobre tarifas até o fim do dia.

*Com informações da Dow Jones Newswires