Opositores e apoiadores de presidente da Tunísia organizam comícios rivais em meio a forte divisão política

Por Tarek Amara

TUNIS (Reuters) - Os opositores do presidente da Tunísia, Kais Saied, protestaram nas ruas de Túnis nesta quinta-feira, acusando o líder tunisiano de usar o Judiciário e a polícia para reprimir críticos, enquanto seus apoiadores realizaram uma manifestação paralela, destacando uma divisão política cada vez maior no país.

A manifestação contra Saied - o segundo protesto da oposição em uma semana - reflete a crescente preocupação de grupos de direitos humanos de que o berço da Primavera Árabe esteja caminhando para um regime de um homem só.

Manifestantes na principal avenida da capital entoaram frases como "Saied, vá embora, você é um ditador" e "O povo quer a queda do regime", um slogan que remete à revolta de 2011 que derrubou o ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali.

Na mesma rua, a avenida Habib Bourguiba, apoiadores de Saied se reuniram em sua defesa, gritando "Não à interferência estrangeira" e "O povo quer Saied de novo".

A polícia de choque foi mobilizada em grande número para separar os grupos. Não há relatos de confrontos.

As manifestações ocorrem após meses de repressão do governo contra críticos de Saied, incluindo a detenção na semana passada do proeminente advogado Ahmed Souab, um ferrenho opositor do presidente.

A oposição acusa Saied de minar a democracia conquistada na revolução de 2011, desde que ele assumiu poderes extras em 2021, quando fechou o Parlamento eleito e passou a governar por decreto, além de assumir o controle do Judiciário.

Eles descreveram sua ação como um golpe, enquanto Saied diz que foi uma ação legal e necessária para pôr fim ao caos e à corrupção desenfreada.

Os líderes da maioria dos partidos políticos da Tunísia estão presos, incluindo Abir Moussi, líder do Partido Constitucional Livre, e Rached Ghannouchi, líder do Ennahda - dois dos mais proeminentes opositores de Saied.

O governo afirma que há democracia na Tunísia. Saied diz que não será um ditador, mas insiste que o que chama de elite corrupta deve ser responsabilizada.