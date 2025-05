Reformas, escândalos e ativismo: o que cada papa deixou de legado?

Onze papas comandaram a igreja católica desde o começo do século 20. Alguns deles são lembrados pelo conservadorismo, omissão e controvérsias, enquanto outros pela inovação, ativismo e proximidade com fiéis. Veja o que eles deixaram de legado para o mundo e o que marcou o papado de cada um.

Leão 13 (1878 - 1903)

Ficou conhecido por fundar a Doutrina Social da Igreja. O pontífice estabeleceu um conjunto de ensinamentos e diretrizes éticas para estruturar o pensamento católico sobre questões sociais, econômicas e políticas - de forma a promover uma sociedade mais justa e humana. Encorajou ainda os fiéis a participarem da vida pública.

Leão 13 foi o responsável pela abertura da Igreja ao diálogo com a modernidade após um período de recusa. O religioso adotou uma postura de aproximação do cristianismo aos desafios da sociedade moderna, procurando coexistir e colaborar com governos e povos, mesmo não concordando com todos os aspectos do liberalismo.

Pio 10 (1903 - 1914)

Papa Pio 10 Imagem: Domínio Público Papa Pio 10 - Domínio Público (750x1)

Ao contrário de Leão 13, Pio 10 se posicionou firmemente contra o modernismo, que considerava uma ameaça à integridade da fé católica. Por isso, criou o ''juramento antimodernista'', uma medida que obrigava os clérigos a rejeitar publicamente qualquer tendência dos tempos modernos - como uma forma de proteger a ''fé autêntica'' e evitar distorções que pudessem surgir a respeito da ''verdade de Cristo''.

O centro de seu papado foi a ''educação pastoral'' em meio a uma ''crise de fé''. Conforme o site do Vaticano, a maior preocupação de Pio 10 foi difundir entre os irmãos a catequese, que é uma instrução religiosa sobre os dogmas, princípios e código moral do catolicismo.

Bento 15 (1914 - 1922)

Uma das realizações mais notáveis foi a promulgação do Código de Direito Canônico. O documento revolucionou a administração eclesiástica, estabelecendo um conjunto ordenado das normas jurídicas que regulam a organização da Igreja Católica Romana.

Bento 15 foi papa durante a Primeira Guerra Mundial e apelou pelo fim do conflito. Em uma ''Nota de Paz'', ele pediu a redução recíproca de armamento, a arbitragem internacional, a evacuação e restauração dos territórios ocupados e um reexame das reivindicações territoriais. O desejo, no entanto, não foi atendido imediatamente pelos líderes das grandes potências.

Pio 11 (1922 - 1939)

Papa Pio 12 Imagem: Getty Images Papa Pio 12 - Getty Images (450x1)

Foi o responsável pelo acordo que criou o Estado do Vaticano e encerrou uma longa disputa entre a Igreja e o governo da Itália. O Tratado de Latrão, assinado pelo pontífice e pelo líder italiano Benito Mussolini, declarou o território como um Estado independente - que se tornou o menor país do mundo desde então, de apenas 0,44 km².

O religioso condenou regimes totalitários. Sua liderança ocorreu em um período entre guerras, durante o avanço do comunismo, fascismo e nazismo - aos quais reagiu emitindo claras declarações de condenação. Ele chegou a qualificar o modelo comunista como um ''flagelo satânico''.

Pio 12 (1939 - 1958)

Teve uma atuação controversa durante a Segunda Guerra Mundial e foi alvo de críticas. O pontífice procurou manter uma postura de ''reserva prudencial'' e preferiu o silêncio em alguns momentos, apesar de receber informações precoces sobre massacre de civis e extermínio de judeus. A justificativa usada foi a de "evitar maiores males para as vítimas e preservar a atuação da Santa Fé".

Pio 12 dedicou-se a oferecer acolhimento em instituições eclesiásticas para pessoas que estavam sendo perseguidas. Segundo o historiador alemão Michael Feldkamp, que realizou uma pesquisa intitulada ''Pio XII e a Alemanha", o religioso teria salvado pessoalmente pelo menos 15 mil judeus ao abrir mosteiros e claustros como esconderijo.

João 23 (1958 - 1963)

Ele ficou conhecido como o ''Papa Bom''. João 23 tornou-se uma das figuras mais amadas da história recente da Igreja Católica por seu carisma, simpatia, simplicidade e proximidade com os fiéis. Em 2014, o papa Francisco o canonizou, confirmando sua influência espiritual e histórica.

Sua ação mais memorável foi a convocação do Concílio Vaticano II, como um ato de renovação e abertura da Igreja. O evento, que não ocorria desde 1870, discutiu questões internas, mas também inovadoras respostas cristãs ao secularismo, crises morais e desafios que surgiam no mundo pós-guerra.

Paulo 6º (1963 - 1978)

Papa Paulo 6º Imagem: Fotografia Felici/Domínio Público Papa Paulo 6º - Fotografia Felici/Domínio Público (450x1)

Foi pioneiro no diálogo entre religiões. Em 1965, tornou-se o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos, onde discursou na ONU, clamando pela paz e pela fraternidade entre os povos. Especialmente com o Juidaísmo e o Islã, buscou encontrar pontos comuns que os unissem.

Assumiu a responsabilidade de implementar reformas combinadas no Concílio Vaticano II. Uma delas foi a mudança que excluiu cardeais com mais de 80 anos do conclave, o que gerou discordâncias entre os católicos — e a regra prevalece até hoje. Ele foi canonizado pelo papa Francisco em 2014.

João Paulo 1º (1978)

João Paulo 1º ficou no cargo apenas por 33 dias e sua passagem foi lembrada pela brevidade. Em seu papado, ele estava orientado a retomar a linha traçada por Paulo 6º, mas seus objetivos foram interrompidos por uma morte prematura. Com sensibilidade pastoral, ele desejava prosseguir com as reformas e atender às urgências da época.

O religioso sinalizou a vontade de um novo estilo papal, abolindo a coroação, e renunciando à tiara e ao trono. Ele também preferiu iniciar o pontificado com uma missa. Além disso, abandonou o uso do plural majestático na maioria dos discursos. Em 2022, ele foi beatificado em Roma.

João Paulo 2º (1978 - 2005)

João Paulo 2º rodou o mundo para evangelização. Ao longo de seu papado, ele realizou 104 viagens internacionais e 146 dentro da Itália, conforme dados do Vaticano - o que representa um recorde absoluto na história da Igreja.

Ele foi o primeiro papa a pisar no Brasil, em 1980, percorrendo 13 cidades em 12 dias. Foi também o primeiro ''papa pop'', a ser acompanhado pela imprensa a cada passo.

Ele também trabalhou para por fim à Guerra Fria, que separava o mundo entre ocidente e oriente no período. ''Pode-se dizer que tudo o que aconteceu na Europa Oriental nos últimos anos teria sido impossível sem os esforços do papa e o enorme papel, inclusive político, que ele desempenhou na arena mundial'', disse Mikhail Gorbatchev, ex-presidente da antiga União Soviética na época.

Bento 16 (2005 - 2013)

Papa Bento 16 Imagem: Reprodução/Twitter Papa Bento 16 - Reprodução/Twitter (750x1)

Deixou como legado um breve pontificado de oito anos em uma Igreja marcada por escândalos e intrigas. O ultraconservador renunciou em 2013 alegando razões de saúde, enquanto enfrentava críticas em relação à gestão de crise após uma enxurrada de casos de pedofilia vir à tona.

Papado foi marcado pelo conservadorismo. Ele lançou uma ofensiva mundial contra o aborto, a eutanásia e a legalização das uniões homossexuais, defendendo os ''valores fundamentais cristãos'' em meio ao que chamou de ''declínio moral na Europa''.

Francisco (2013 - 2025)

Papa Francisco, lava os pés de 12 detentos durante missa, em Roma, Itália Imagem: L'Osservatore Romano via AFP Photo Papa Francisco, lava os pés de 12 detentos durante missa, em Roma, Itália - L'Osservatore Romano via AFP Photo (750x1)

Com bom humor e simpatia, ele foi chamado por teólogos de ''papa da ruptura''. Francisco criticou os excessos do capitalismo e a destruição da natureza, lavou os pés de jovens encarcerados, enfrentou o conservadorismo e pregou a tolerância, dizendo que ''todos eram filhos do mesmo Deus''.

O argentino aumentou a influência da América Latina. Como primeiro papa latino, ele reformulou a composição do conclave, o colegiado de cardeais que elegem o próximo líder da Igreja. Em 2013, a maioria deles era europeia, mas, durante seu papado, ele nomeou mais cardeais de outras partes do mundo, incluindo a América Latina, a África e a região da Ásia-Pacífico.