Nottingham Forest perde para o Brentford (2-0) e fica fora da zona da Champions

As esperanças do Nottingham Forest de se classificar para a Liga dos Campeões diminuíram com a terceira derrota em quatro partidas na Premier League, desta vez por 2 a 0 em casa para o Brentford no jogo que encerrou a 34ª rodada nesta quinta-feira (1º).

Este revés deixa o Nottingham na sexta posição, fora da zona da Champions, apesar de ter 60 pontos, os mesmos do último time (Chelsea) do Top 5.

O Forest, eliminado pelo Manchester City nas semifinais da Copa da Inglaterra no domingo, chegou a ocupar a terceira posição do final de dezembro até o início de abril, de maneira ininterrupta.

Mas a equipe do técnico português Nuno Espírito Santo vem vacilando neste momento crucial da temporada.

A 34ª rodada foi cruel para o Forest, que estava no 'Top 3' antes da partida desta quinta-feira e acabou sendo ultrapassado por Newcastle (3º, 62 pontos), Manchester City (4º, 61) e Chelsea (5º, 60).

Kevin Schade no fim do primeiro tempo (44') e Yoane Wissa (70'), que marcou seu 17º gol na atual temporada da Premier League, ajudaram o Brentford (11º) a vencer em Nottingham.

Com quatro rodadas restantes, o Forest tem adversários aparentemente acessíveis pela frente: Crystal Palace, Leicester e West Ham, antes do último jogo, contra o Chelsea, que tem tudo para ser decisivo.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

- Terça-feira:

Manchester City - Aston Villa 2 - 1

- Quarta-feira:

Arsenal - Crystal Palace 2 - 2

- Sábado:

Chelsea - Everton 1 - 0

Southampton - Fulham 1 - 2

Newcastle - Ipswich Town 3 - 0

Wolverhampton - Leicester 3 - 0

Brighton - West Ham 3 - 2

- Domingo:

AFC Bournemouth - Manchester United 1 - 1

Liverpool - Tottenham 5 - 1

- Quinta-feira:

Nottingham - Brentford 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 34 25 7 2 80 32 48

2. Arsenal 67 34 18 13 3 63 29 34

3. Newcastle 62 34 19 5 10 65 44 21

4. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

5. Chelsea 60 34 17 9 8 59 40 19

6. Nottingham 60 34 18 6 10 53 41 12

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. Fulham 51 34 14 9 11 50 46 4

9. Brighton 51 34 13 12 9 56 55 1

10. AFC Bournemouth 50 34 13 11 10 53 41 12

11. Brentford 49 34 14 7 13 58 50 8

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Wolverhampton 41 34 12 5 17 51 61 -10

14. Manchester United 39 34 10 9 15 39 47 -8

15. Everton 38 34 8 14 12 34 41 -7

16. Tottenham 37 34 11 4 19 62 56 6

17. West Ham 36 34 9 9 16 39 58 -19

18. Ipswich Town 21 34 4 9 21 33 74 -41

19. Leicester 18 34 4 6 24 27 76 -49

20. Southampton 11 34 2 5 27 25 80 -55

