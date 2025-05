Mulher que tentou agredir repórter da Band não é esposa de Gilmar Mendes

Um vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra uma mulher tentando agredir um repórter da TV Bandeirantes engana ao identificá-la como Guiomar Mendes, esposa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

Quem aparece nas imagens é Alice Ribeiro de Sousa, ex-procuradora-geral da Câmara de Vereadores de Uberlândia (MG).

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

"Itaipu, (R$ 37.000,00 por mês, para ir 6 vezes ao ano). *Onde vamos parar?*", diz o texto acima de um vídeo. As imagens são de uma entrevista de uma mulher a um repórter da Band, que lhe pergunta: "Pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país?". Irritada, ela responde: "Se você acha a Constituição federal imoral, problema seu". Em seguida, a mulher arranca o microfone da mão do repórter e tenta agredi-lo. Não há qualquer referência sobre quando ou onde o fato ocorreu.

"VERGONHA: ESPOSA DE GILMAR MENDES PERDE O CONTROLE! Quando questionada por um repórter da Band sobre sua nomeação vergonhosa em Itaipu, com um salário de R$ 37.000,00 pagos pelo povo, a esposa de Gilmar Mendes simplesmente perdeu a cabeça!", diz o texto que acompanha a publicação.

Por que é falso

Mulher que aparece em vídeo não é Guiomar Mendes. Com o auxílio de uma busca reversa, nota-se que o vídeo original foi publicado em 21 de dezembro de 2017. Trata-se de uma reportagem feita pelo repórter Ricardo Martins com Alice Ribeiro de Sousa, ex-procuradora-geral da Câmara de Vereadores de Uberlândia (MG). Ela se irritou com o jornalista da Band ao ser questionada sobre o reajuste de quase 20% nos salários dos vereadores da cidade mineira (aqui e abaixo), posteriormente suspenso pela Justiça (aqui). O episódio foi retratado por diversos veículos de imprensa na época (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Guiomar e Alice não são parecidas. Uma comparação entre fotos das duas deixa evidente que se trata de pessoas diferentes abaixo).

Gilmar Mendes e a mulher, Guiomar (e) e Alice Ribeiro de Sousa (d) Imagem: Arte UOL sobre fotos de Mônica Bergamo/Folhapress e Reprodução

Mulher de Gilmar Mendes nunca exerceu cargo em Itaipu. Guiomar é advogada e trabalha em um escritório em Brasília (aqui). Ela não atua como conselheira da Itaipu Binacional (aqui), ao contrário do que afirmam as publicações enganosas.

Ex-mulher de ministro do STF trabalhou em Itaipu. Samantha Ribeiro Meyer, advogada e ex-mulher de Gilmar Mendes, foi nomeada em 2017 pelo então presidente Michel Temer como conselheira da Itaipu Binacional (aqui). Ela foi exonerada do cargo em 2019, já na gestão de Jair Bolsonaro (aqui).

Lula nomeou cinco conselheiros para a usina hidrelétrica. Em 2024, o presidente designou quatro ministros para integrar o quadro de conselheiros de Itaipu: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). Também foi nomeada Gleide Andrade, secretária do PT. Na época, a nomeação significou uma remuneração de R$ 34 mil a cada um (aqui).

Viralização. Até hoje, uma postagem no Instagram tinha mais de 5.700 curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Estadão e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news