Mercado de títulos acredita que Fed deve reduzir juros, diz Bessent

Por Susan Heavey e Dan Burns

WASHINGTON (Reuters) - O mercado de títulos está enviando um sinal de que o Federal Reserve deveria estar cortando as taxas de juros, disse o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, nesta quinta-feira, notando o retorno do título de 2 anos abaixo da taxa de juros definida pelo banco central norte-americano.

"Estamos vendo que as taxas de dois anos agora estão abaixo das taxas dos Fed Funds, então isso é um sinal do mercado de que eles acham que o Fed deveria estar cortando", disse Bessent ao programa "Mornings with Maria", da Fox Business Network.

O rendimento das notas de 2 anos estava em cerca de 3,57% nesta quinta-feira, aproximadamente 5 pontos-base abaixo do patamar da véspera e cerca de 0,75 ponto percentual abaixo da taxa efetiva diária dos Fed Funds, que é de 4,33%.

As taxas de juros definidas pelo Fed estão em uma faixa de 4,25% a 4,50%, onde permanecem desde dezembro, após uma redução de um ponto percentual no final do ano passado.