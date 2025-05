McDonald'S decepciona em receita e vendas caem nos EUA no 1ºTri; em NY, ação recua 1,5%

O McDonald's teve lucro líquido de US$ 1,87 bilhões no primeiro trimestre de 2025, ou US$ 2,60 por ação, resultado cerca de 3% menor do que o obtido em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. Considerando-se ajustes, o lucro por ação da empresa entre janeiro e março ficou em US$ 2,67, levemente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,66.

Já a receita do McDonald's diminuiu 3% na comparação anual do trimestre, a US$ 5,96 bilhões, vindo aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,1 bilhões. Apenas nos EUA, as vendas de mesmas lojas caíram 3,6%, enquanto as vendas globais desta categoria tiveram queda de 1%.

Em nota, o CEO da rede de fast foods, Chris Kempczinski, comentou que consumidores estão lidando com incertezas, mas reiterou confiança de que a empresa pode navegar nas condições difíceis do mercado.

Às 8h28 (de Brasília), a ação do McDonald's caía 1,5% no pré-mercado de Nova York.