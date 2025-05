Lula tenta evitar desgaste ao silenciar publicamente sobre INSS

O presidente Lula (PT) vai se manter em silêncio sobre o escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para evitar entrar no centro da crise, que já dura uma semana.

O que aconteceu

Lula não se pronunciou diretamente sobre o caso —nem deve. A estratégia da Secom (Secretaria de Comunicação) é que seu nome não seja diretamente vinculado ao caso, o que, segundo avaliação interna, ainda não aconteceu. A lógica é: o que os olhos não veem, o cérebro não registra.

O Planalto argumenta que o presidente fala sobre o tema por meio dos seus ministros. A ação, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em parceira com a CGU (Controladoria-Geral da União), foi seguida, horas depois, por uma entrevista coletiva com os dois chefes das instituições, Andrei Rodrigues (PF) e Vinicius de Carvalho (CGU), e os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Previdência, Carlos Lupi.

Para auxiliares, o papel do presidente é designar responsáveis e coordenar a resolução da crise. Segundo pessoas ligadas à comunicação, uma fala direta de Lula, para além das providências que já estão sendo tomadas, não agregaria nada de forma prática e só chamaria o seu nome para o centro da crise.

Culpa jogada para o governo antecessor. O governo foca na narrativa de que a fraude começou sob Jair Bolsonaro (PL), em 2019, e só agora medidas de fiscalização estão sendo tomadas. O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, se demitiu no mesmo dia da Operação Sem Desconto, seus diretores estão afastados e a sangria dos descontos foi estancada pela CGU.

Há ainda a situação do irmão de Lula, lembram aliados. Como mostrou o UOL, Frei Chico é vice-presidente de um dos sindicatos investigados, que teve boom na arrecadação. Ele não é citado nos inquéritos, mas apoiadores pontuam que, ao se envolver diretamente no caso, o presidente poderia incorrer na narrativa, já usada pela oposição, de que ele estaria atuando para proteger o parente.

Devolver o dinheiro é urgente

A ordem principal de Lula é arrumar uma forma de devolver o dinheiro o quanto antes. Com a CGU à frente, o governo já bloqueou os descontos e abriu um processo, do qual fazem parte outras pastas, como a Casa Civil, para tentar restituir de forma ágil os valores descontados de forma fraudulenta desde 2019.

No Planalto, há um receio de que esta vire a maior crise deste mandato. Além da pecha de "corrupção", já martelada pela oposição, é um esquema que atinge diretamente uma parcela relevante do eleitorado de Lula: aposentados, pensionistas e o meio sindical e trabalhista.

Mostrar seriedade com o caso e restituir a verba desviada aplacariam a comoção. O problema, alertam especialistas do próprio governo, é que este não é um processo tão rápido assim e que, por ser técnico, não segue o tempo da política. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) já deixou claro que esta quantia não virá do Orçamento.

Também há a questão do que fazer com Lupi. Interlocutores do Planalto não escondem a irritação do presidente com o ministro, companheiro há anos e já integrou outro governo de Lula. O UOL mostrou que ele, que não foi indiciado, solicitou à AGU (Advocacia-Geral da União) autorização para nomear Virgílio Antônio Filho —atualmente suspeito de receber propina-- para procurador-geral do INSS em agosto de 2023. Ao menos por ora, ele segue no cargo.

Oposição investe em CPIs

No Congresso, base governista terá de lidar com desgaste se pedidos de CPIs avançarem. A oposição atua em duas frentes.

CPI montada pela oposição está na lista de espera. Deputados contra o governo conseguiram 185 assinaturas para protocolar o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o esquema de fraudes no INSS. Eram necessários 171 apoios.

Motta fala em fila e não declara apoio à proposta. O pedido se somou a uma lista com outros 12 requerimentos. Ao UOL, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai analisar todos os pedidos parados junto à Secretaria-Geral da Mesa.

Oposição do Senado tenta opção. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou ao UOL ter conseguido mais de 27 assinaturas de senadores para criar uma comissão mista, com parlamentares do Senado e da Câmara. Agora, ela busca 171 apoios de deputados para protocolar o pedido. A decisão final será do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).