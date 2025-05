Josias: Lula demorou e foi 'econômico' ao falar sobre escândalo do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demorou muito para se pronunciar e foi 'econômico' ao falar sobre o escândalo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que revelou o desvio bilionário no dinheiro de pensionistas e aposentados, analisou hoje o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O presidente fez a primeira manifestação sobre este problema após uma semana e demorou a se manifestar. Me parece que ele foi muito econômico nas palavras. Josias de Souza, colunista do UOL

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Ontem, durante pronunciamento em rede nacional para comemorar o Dia do Trabalhador, Lula defendeu o ressarcimento de vítimas de fraudes no INSS e atribuiu ao seu governo a responsabilidade sobre o fim do esquema.

Neste 1º de maio, ele fez um pronunciamento com 664 palavras e dedicou só 55 a este tema, que é o mais relevante. E o presidente falou sobre duas frases apenas: numa, ele choveu no molhado algo que já está nas manchetes há uma semana.

E na outra frase, Lula, meio que ao lançar um raio que os parta na cabeça das vítimas. Ele eximiu o governo do ressarcimento e atribuiu exclusivamente às entidades responsáveis pelo assalto a devolver o dinheiro. Ele disse meia verdade.

Na verdade, a Polícia Federal iluminou uma fraude que, na verdade, nasceu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também revelou que a gestão Lula também virou sócia do crime. E o presidente se absteve de tratar desse problema. Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL

Veja a íntegra do programa: