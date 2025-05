Netflix no monitor? LG lança modelos que não precisam de PC para rodar

A LG acaba de lançar no Brasil três modelos de sua linha de monitores inteligentes MyView Smart. São eles: 27 polegadas 4K, 32 polegadas 4K e 34 polegadas Ultrawide 2K (tela curva em formato de cinema).

Com conexão à internet e plataforma webOS, é possível assistir a filmes e séries, ouvir músicas e até trabalhar diretamente nos monitores, sem necessidade de estarem conectadas a um computador ou celular.

Muitas possibilidades

Os monitores da linha MyView Smart contam com a plataforma webOs, a mesma das TVs da LG, com uma interface intuitiva que agrega diversos recursos de conectividade, entretenimento e produtividade.

Basta conectá-los à internet, por wi-fi ou cabo, para fazer coisas como:

Assistir filmes, séries e partidas esportivas em serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV e Max (assinaturas necessárias);

Trabalhar em ferramentas online do Google (Docs, Drive etc.) e do Microsoft 365 (Word, Excel etc.);

Ouvir músicas no Spotify, Deezer, Apple Music e outros;

Assistir vídeos do Youtube;

Espelhar a tela do celular sem fio, via AirPlay 2, Miracast ou Bluetooth;

Controlar outros eletrodomésticos ou eletroeletrônicos da marca, via LG ThinQ, ecossistema de casa inteligente.

Ou seja, diferentemente de um monitor comum, esses modelos não precisam estar ligados a uma CPU, um notebook ou um celular para funcionar (mas, claro, também podem ser usados da maneira tradicional). Nem mesmo precisam de mouse ou teclado, pois incluem um controle remoto para navegação.

Eles também não necessitam de caixas de som, pois há alto-falantes embutidos. Como são menores, é recomendado que sejam utilizados "de perto", como em um escritório ou quarto.

"A LG segue sua estratégia de inovação contínua e, com o lançamento da nova linha de monitores MyView, proporciona a melhor experiência de streaming para momentos de lazer e produtividade no ambiente de trabalho, tudo em um único dispositivo", afirmou Leonardo Almeida, gerente sênior de produtos IT da LG Brasil.

Os novos modelos são ideais para quem busca um único produto para trabalho e lazer, com o diferencial da resolução 4K e da alta conectividade. O design minimalista, com moldura e é brancos, vai bem em diversos ambientes.

