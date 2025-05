Adolescente morre após ser baleado nas costas a caminho do trabalho no Rio

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante uma troca de tiros entre PMs e criminosos na zona norte do Rio. Gabriel dos Santos Vieira estava a caminho do trabalho, segundo a família.

O que aconteceu

Gabriel estava na garupa de uma moto por app, diz a PM. Ele e o mototaxista Vanderson Ferreira Nascimento Pinto, 40, foram baleados nas costas enquanto passavam pela avenida Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha, por volta das 22h de ontem.

Polícia diz que tiroteio começou após policiais abordarem carro com bandidos. Segundo a PM, os criminosos atiraram de dentro de um carro contra agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Alemão. Após uma troca de tiros, os suspeitos fugiram.

Policiais prestaram socorro após perceber duas pessoas feridas. Gabriel morreu no local, mas Vanderson Ferreira foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde está internado com quadro estável, informou a Secretaria de Saúde do Rio ao UOL.

Adolescente morreu após ser baleado na avenida Adhemar Bebiano, na zona norte do Rio Imagem: Reprodução/TV Globo

Família diz que Gabriel pegou transporte para ir trabalhar. Naquela noite, ele seria dançarino em uma festa de 15 anos, mas também trabalhava em uma pizzaria no Complexo do Alemão.

Eles contestam a versão policial sobre uma troca de tiros com criminosos. "Estão com várias versões. Porém, a população esperou a gente chegar. Falaram que eles viram os policiais atirando no meu sobrinho", declarou Léia Rodrigues, tia de Gabriel, à TV Globo.

PM diz que agentes usavam câmeras de uso individual e que as armas foram recolhidas para perícia. "O comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora já instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato".

A Polícia Civil também investiga o caso. "A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos".