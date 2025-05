Igreja histórica do século 17 é vandalizada em Trancoso (BA); veja vídeo

A Igreja São João Batista do Quadrado, em Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA), foi arrombada e vandalizada ontem.

O que aconteceu

Um homem de 25 anos invadiu a igreja e danificou móveis e objetos sacros. De acordo com a Polícia Civil, ele fugiu em seguida, mas foi localizado posteriormente na companhia de familiares, apresentando "comportamento agitado e discurso desconexo".

O suspeito foi encaminhado para atendimento médico. Ainda segundo a Polícia Civil, ele permanece internado, sob escolta da Polícia Militar. A Delegacia Territorial de Porto Seguro investiga o crime como dano qualificado contra o patrimônio.

Vídeo mostra imagens sacras e móveis quebrados. Segundo a Paróquia de Trancoso, no entanto, nenhuma das imagens tombadas e históricas do local foram danificadas. De acordo com um comunicado divulgado pela Diocese de Eunápolis, responsável pela paróquia da igreja, o Santíssimo Sacramento do local foi profanado.

Este ato gravíssimo, que fere profundamente nossa fé e reverência à Presença Real de Jesus na Eucaristia, nos entristece ainda mais por acontecer poucos dias após a grande celebração do Jubileu Eucarístico dos 525 anos da Primeira Missa no Brasil. Diocese de Eunápolis

Uma missa de desagravo será realizada na igreja. De acordo com a Paróquia de Trancoso, a celebração religiosa deve ocorrer nesta sexta-feira (2), às 19h. Uma missa de desagravo é um rito realizado com o objetivo de reparar uma ofensa ou profanação cometida contra algo sagrado, como o Santíssimo Sacramento, imagens religiosas ou princípios da fé católica.

O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL), emitiu uma nota de repúdio. "Não mediremos esforços, para garantir que o patrimônio histórico e cultural de Trancoso seja preservado", escreveu.

As relíquias destruídas fazem parte da alma de nosso povo e da identidade de nosso País; quero assegurar a todos que eu e a Prefeitura faremos tudo para que sejam reparados os danos causados, bem como descoberto e punido o autor deste atentado. Jânio Natal

A igreja foi fundada no século 17 por jesuítas. O acervo histórico do local conta com imagens originais de São João Batista, São Benedito, São Sebastião e Santo André. Além disso, há também o púlpito e duas pias batismais em lioz rosa, um tipo de granito.