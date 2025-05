Hoje é Dia: datas, fatos e feriados que são destaque em maio de 2025

Este mês abriga várias datas comemorativas e mobilizações importantes. Uma delas é o Maio Amarelo, campanha que chama a atenção para a importância da segurança no trânsito, para reduzir o alto índice de mortos e feridos em acidentes. O tema sempre recebe destaque dos veículos da EBC, como nesta reportagem da Agência Brasil, esta outra da Agência Gov, e este material especial da Rádio Nacional. A TV Brasil destacou, nesta edição do jornal Brasil em Dia, como a campanha ajuda a diminuir os acidentes fatais.

Outra data, que praticamente é símbolo do mês de maio, é o Dia do Trabalhador, fixado no dia 1º. Celebrada internacionalmente, a data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A criação da efeméride remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago, no final do século XIX. A Rádio Nacional falou um pouco sobre a origem da data e a luta por direitos, bem como a TV Brasil, nesta edição do Repórter Brasil.

Ainda falando sobre direitos trabalhistas, dia 2 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho. Um problema que, infelizmente, vem crescendo, como revela esta reportagem da Agência Brasil. A TV Brasil também se dedicou extensamente ao tema, no episódio "Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado", do programa Caminhos da Reportagem.

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil são 65 mil brasileiros, entre 20 e 45 anos. Para conscientizar sobre os sintomas e o tratamento, 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. O Tarde Nacional, da Rádio Nacional, dedicou uma edição para tirar as dúvidas do público sobre a enfermidade. O tema também ganhou atenção nessa edição do Brasil em Dia, da TV Brasil.

Em maio também temos o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia, celebrado no dia 17. Nesta data, a Rádio Nacional trouxe esta entrevista esclarecedora sobre os direitos já conquistados pela comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil. Em âmbito mundial, a Agência Brasil trouxe esta reportagem sobre a redução das leis homofóbicas em vários países. Já o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou a data alertando para o aumento da violência contra gays, lésbicas e transexuais.

Talvez uma das datas mais importantes do mês, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes mobiliza a sociedade todo 18 de maio. Esta luta ganhou, inclusive, a campanha Maio Laranja, para dar maior visibilidade ao tema. A data foi escolhida em memória de Araceli Cabrera Crespo, menina que foi vítima de assassinato há 52 anos, em Vitória (ES). Em 1973, o corpo de Araceli, que tinha oito anos à época, foi encontrado dias após ela ter desaparecido na saída da escola. A perícia concluiu que a menina foi violentada e morta. Dois herdeiros de famílias poderosas do Espírito Santo foram acusados de drogar, estuprar e matar Araceli. Mas nunca foram condenados. A efeméride conclama a sociedade para prevenir e combater qualquer tipo de crime de natureza sexual contra menores de idade, como salienta esta reportagem da Agência Brasil e esta outra da Radioagência Nacional. A gravidade deste problema foi salientada nesta edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

No 18 de maio também celebramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data resgata o início do Movimento da Reforma Psiquiátrica, no final da década de 1970, que culminou com a lei que prevê o fechamento gradual de manicômios e hospícios. Com isso, o acompanhamento dos pacientes passou a ser feito junto às suas famílias ou em residências terapêuticas, o que representou um grande avanço na qualidade de vida e na eficácia do tratamento. A efeméride ganhou destaque nesta reportagem da Radioagência Nacional, nesta da Agência Brasil, e nesta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional.

Depois do Dia do Trabalho, o Dia de Corpus Christi é o principal feriado do mês de maio. A data, que é variável a cada ano, simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, que lembra a morte e ressurreição de Jesus. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas. Esta reportagem da Agência Brasil explica a tradição dos tapetes de Corpus Christi, um costume que foi trazido dos Açores para o Brasil. A efeméride também ganhou destaque do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Maio também tem o Dia Nacional da Adoção, celebrado no dia 25 desse mês. A data começou a ser celebrada no Brasil a partir de 1996, com a finalidade de estimular uma reflexão sobre o número considerável de crianças que esperam adoção nos abrigos em todo o Brasil, e promover campanhas de conscientização sobre o tema. Os dados mais recentes do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que há quase 3.800 crianças e adolescentes esperando por um lar. Na outra ponta, há mais de 46 mil pretendentes cadastrados em todo o país. A preferência por meninas brancas, com menos de dois anos, é o que gera este descompasso, uma vez que a maioria dos abrigados é composta por crianças pardas ou pretas e mais velhas. Esta reportagem da Radioagência Nacional discutiu o problema, bem como esta outra, da Agência Brasil. A TV Brasil explicou como a preferência pela idade dificulta o acolhimento, nesta reportagem do Repórter DF.

Fechamos a lista do mês falando do Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, data fixada em 28 de maio. No Brasil, este problema de saúde atinge sobretudo as gestantes pretas e pardas, como destaca esta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil. Em 2022, o número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos de mães pretas foi de 110,6 - o dobro do índice da população em geral, que é de 57,7 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Esta reportagem da Agência Brasil e esta outra, da Radioagência Nacional, destacam as ações do Brasil para reduzir a mortalidade de mulheres grávidas até 2027.

Confira a lista completa de efemérides de maio de 2025

Maio de 2025 1 Morte do ator, músico, poeta e comediante baiano Milton da Silva Bittencourt, o Zé Trindade (35 anos) Assinatura do Decreto-Lei nº 2.162, por Getúlio Vargas, que instituiu o salário mínimo por regiões (85 anos) Avião de espionagem norte americano U-2, é abatido pela União Soviética (65 anos) - considerado um grave incidente diplomático da Guerra Fria Maio Amarelo - campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância da segurança no trânsito Dia Mundial do Trabalhador Dia da Literatura Brasileira Lançamento do programa "Colégio do Ar", da Rádio Ministério da Educação (74 anos) 2 Nascimento do músico, arranjador, violonista e cavaquista fluminense Valdir de Paula e Silva, o Valdir Sete Cordas (85 anos) Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho 3 Morte do compositor, violonista e multi-instrumentista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (70 anos) - em 1942, transferiu-se para a Rádio Nacional, atuando na orquestra da emissora, regida por Radamés Gnattali, apresentando-se também em trios, duos e como solista Morte do editor e livreiro paulista José Olympio (35 anos) Nascimento do lexicógrafo, filólogo, professor, tradutor, ensaísta e crítico literário alagoano Aurélio Buarque de Holanda (115 anos) Inauguração do Museu Biográfico Casa de Anne Frank, em Amsterdã (65 anos) Dia Nacional do Pau-Brasil Dia Internacional da Liberdade de Imprensa - comemoração instituída pela ONU por meio da Resolução 48/432 de 20 de dezembro de 1993 Dia do Parlamento - comemoração, conforme a Lei nº 6.230 de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da 1ª Assembleia Constituinte brasileira em 3 de maio de 1823 Dia do Sol Início da transmissão simultânea da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) (15 anos) - então formada pelos quatro canais próprios da EBC, por sete emissoras universitárias e por 15 emissoras públicas estaduais 5 Nascimento do engenheiro militar e sertanista mato-grossense Cândido Mariano da Silva Rondon (160 anos) Início de protestos em massa na Grécia em resposta às medidas de austeridade impostas pelo governo como resultado da crise da dívida pública grega (15 anos) Dia Mundial da Língua Portuguesa - data ratificada pela Unesco em Paris, durante a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) Dia Nacional das Comunicações - data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas Dia Nacional do Expedicionário Estreia do programa Antena MEC FM (17 anos) 6 Nascimento do compositor e violonista fluminense Luís Bittencourt (110 anos) - atuou na Rádio Nacional durante muitos anos Dia Nacional da Matemática 7 Nascimento do cantor, compositor e humorista mineiro Joaquim Silvério de Castro Barbosa (120 anos) - em 1936, participou com Dircinha Batista e Jorge Murad na Rádio Nacional do programa Palmolive, que alcançou muito sucesso Morte da cantora fluminense Elizeth Cardoso (35 anos) Morte do militar fluminense Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias (145 anos) - patrono do Exército Brasileiro Nascimento do compositor russo Peter Ilyich Tchaikovsky (185 anos) Assinatura do "Instrumento de Rendição Alemã", que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial (80 anos) 8 Morte do cantor e compositor fluminense Geraldo Pereira (70 anos) Morte do médico cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil Mineiro da Campanha (75 anos) - mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picada de escorpião Dia do Artista Plástico Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Dia do Profissional de Marketing 9 Nascimento do cantor potiguar Expedito Baracho (90 anos) Alemanha Ocidental junta-se à OTAN durante Guerra Fria (70 anos) 10 Nascimento do compositor fluminense Heitor Leite Sodré, o Heitor Catumbi (130 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Dilermando Pinheiro (50 anos) - por influência de Luís Barbosa, que conheceu na Rádio Sociedade, passou a utilizar um chapéu de palha no acompanhamento de samba, que apelidou de "Stradivarius", e no qual batucou por aproximadamente 20 anos Dia Mundial do Lúpus - comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença auto-imune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo Entra em funcionamento a Agência Brasil (35 anos) Inauguração da Rádio MEC FM (42 anos) 11 Nascimento do contista, romancista, ensaísta e roteirista mineiro Rubem Fonseca (100 anos) Dia Nacional do Reggae Dia das Mães (data móvel) 12 Morte do pianista, compositor, editor de partituras musicais, professor e comerciante luso-brasileiro Arthur Napoleão dos Santos (100 anos) Inauguração do Autódromo de Interlagos (85 anos) 13 Nascimento do cantor, compositor e ativista de causas humanitárias e sociais estadunidense Stevie Wonder (75 anos) Nascimento do cantor, compositor e instrumentista fluminense Claudemiro José Rodrigues, o Picolino da Portela (95 anos) - faz parte da ala de compositores da escola de samba Portela Realização da primeira corrida oficial da Fórmula 1 (75 anos) - Foi realizada no circuito de Silverstone (Inglaterra) e o vencedor foi o piloto italiano Nino Farina, que guiava um Alfa Romeo, considerado um dos maiores fabricantes de carros da Europa, ao lado de nomes como Ferrari, Maserati e Mercedes Incidentes de violência entre NK Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha de Belgrado no Estádio Maksimir em Zagreb, Croácia, entre os Bad Blue Boys (fãs do Dinamo Zagreb) e os Delije (fãs do Estrela Vermelha de Belgrado) (35 anos) Dia da Abolição da Escravatura no Brasil Dia dos Pretos Velhos (Umbanda) Criação de Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal (65 anos) Inauguração da primeira Praça do Comércio do Rio de Janeiro, edifício em estilo neoclássico que, desde 1990, é sede da Casa França-Brasil (205 anos) 14 Morte do guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, o B. B. King (10 anos) 15 Nascimento do músico e instrumentista fluminense Oscar Castro Neves (85 anos) - considerado por muitos uma das figuras que ajudaram a estabelecer o movimento da Bossa Nova no mercado internacional Nascimento do ex-jogador de futebol paulista Raí Souza Vieira de Oliveira (60 anos) - fez parte da seleção brasileira de futebol campeã mundial em 1994 União Soviética lança o satélite Sputnik IV (65 anos) Dia Internacional da Latinidade - comemoração instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais Dia Internacional das Famílias - comemoração instituída, em 1993, pela ONU 16 Nascimento do compositor e professor português José Domingues Brandão (160 anos) - um dos fundadores do Centro Musical Paraense. Veio para o Brasil quando era criança, fixando-se em Belém Nascimento do violonista e compositor cearense Roberto Xavier de Castro, o Fetinga (135 anos) Nascimento do ex-jogador de futebol fluminense Nilton Santos (100 anos). Bi-campeão mundial de futebol, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos Morte do compositor e percussionista Antônio Cardoso Martins, o Russo do Pandeiro (40 anos) Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade (data móvel) Dia Internacional das Histórias de Vida - data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA) Primeira transmissão do programa Ricardo Cravo Albin Convida, na Rádio MEC (35 anos) 17 Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituída em 17 de maio de 2005 em uma assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos 18 Nascimento do religioso polonês Karol Wojty?a, o Papa João Paulo II (105 anos) Morte do jogador de futebol fluminense Domingos da Guia (25 anos) Nascimento do instrumentista e professor de saxofone fluminense Mauro Senise (75 anos) Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - criado pela Lei nº 9.970 de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira de oito anos Aracelli Cabrera Sanches Crespo, que desapareceu da escola onde estudava e que foi violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória (ES), em 18 de maio de 1973 Dia Nacional da Luta Antimanicomial - comemoração do Brasil, que está oficializada por lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da "1ª Conferência Nacional de Saúde Mental" no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros 19 Morte do político, intelectual, jornalista, filósofo e poeta cubano José Martí (130 anos) Nascimento do ativista estadunidense Malcolm Little, conhecido como Malcom X e mais tarde nomeado Malik el-Shabazz (100 anos) Nascimento do cineasta alagoano Carlos José Fontes Diegues, o Cacá Diegues (85 anos) Morte do trompetista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (85 anos) Nascimento do pianista e compositor fluminense Luís Carlos Vinhas (85 anos) - foi um dos grandes expoentes da Bossa Nova Dia de Corpus Christi (data móvel) Dia do Físico - a data é uma alusão ao ano de 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo sobre a Teoria da Relatividade 20 Morte da baiana Anna Justina Ferreira Nery (145 anos) - pioneira da enfermagem no Brasil Nascimento do compositor e cantor paulista Renato Teixeira (80 anos) 21 Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento Dia da Língua Nacional 22 Sismo de Valdivia, o mais potente já registrado (9,5 na escala de Richter), atinge o sul do Chile (65 anos) Dia do Abraço Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução 55/201, de 20 de dezembro de 2000 23 Primeira Guerra Mundial: a Itália declara guerra à Áustria-Hungria, juntando-se ao conflito do lado da Alemanha nazista e do Japão (110 anos) Dia Mundial da Tartaruga Criada a Empresa Brasileira de Notícias (por meio da Lei 6.650), empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (46 anos) 24 Morte do ator, poeta, teatrólogo e diplomata fluminense Paschoal Carlos Magno (45 anos) - foi também vereador pelo antigo Distrito Federal e, no governo Juscelino Kubitschek, ocupou a função de chefe de gabinete. É considerado um dos renovadores do teatro brasileiro, sendo responsável, por exemplo, pela criação da função de diretor teatral no país Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto, em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café 25 Assassinato de George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos (5 anos) - o caso gerou revolta social e uma onda de protestos antirracistas e contra a violência policial, primeiro em Minneapolis, depois por diversos outros estados e cidades do país, e pelo mundo Criação do Instituto Soroterápico Federal, atual Fundação Oswaldo Cruz (125 anos) "Extinção do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP (80 anos) - foi instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo" Dia do Orgulho Nerd - iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e que promove a cultura nerd/geek. A data faz referência ao lançamento do filme "Guerra nas Estrelas" Dia Nacional da Adoção - instituído no Brasil pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia Mundial da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano Dirigível Graf Zeppelin sobrevoa o Rio de Janeiro - procedente da Alemanha, partiu em voo experimental para o Rio de Janeiro, fazendo escalas em Sevilha (Espanha) e Recife (Campo de Jequiá) (95 anos) 26 Morte do compositor, maestro, professor e fagotista gaúcho Antônio de Assis Republicano (65 anos) - autor da orquestração do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Maranhão Nascimento da cantora de jazz tradicional estadunidense Peggy Lee (105 anos) - ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, Peggy gravou mais de 600 canções e chegou a ser comparada às mais importantes cantoras norte-americanas de sua época, como Billie Holiday e Bessie Smith Nascimento do multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca (95 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma - comemorado no Brasil, conforme Lei n° 10.456 de 13 de maio de 2002, para alertar sobre essa doença silenciosa 27 Dia Nacional da Mata Atlântica - a data homenageia a "Carta de São Vicente", escrita em 1560 pelo Padre Anchieta e objetiva conscientizar a população para a conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica Criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Uesb (45 anos) 28 Dia Mundial do Desafio - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia, uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Internacional do Brincar 29 Tragédia no Estádio Heysel, no final da Taça dos Campeões Europeus entre Liverpool e Juventus, quando 39 torcedores morreram e centenas ficaram feridos quando um muro de contenção caiu (40 anos) Dia Internacional das Forças de Paz da ONU Dia do Geógrafo 30 Dia da Mulher Militar - data comemorada mundialmente em homenagem a Joana d'Arc, que foi queimada viva pelos ingleses em 30 de maio de 1431 Nascimento, em 1876, de Mikhail Bakunin, escritor e ativista anarquista russo 31 Início da Copa do Mundo no México (55 anos) Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela OMS Inauguração da Catedral Metropolitana de Brasília (55 anos) Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (67 anos)

