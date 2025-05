Governo Trump processa quatro Estados liderados por democratas para barrar leis e ações judiciais sobre mudanças climáticas

Por Nate Raymond

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que está processando quatro Estados governados por democratas para impedi-los de aplicar leis "onerosas e ideologicamente motivadas", além de barrar ações judiciais contra o setor de combustíveis fósseis sobre os danos causados pelas mudanças climáticas.

O Departamento de Justiça dos EUA argumentou, em dois processos, que leis recentemente aprovadas por Nova York e Vermont, que exigem que empresas petrolíferas contribuam com bilhões de dólares para fundos destinados a cobrir danos causados pelas mudanças climáticas, são inconstitucionais.

Apenas Nova York pretende arrecadar US$75 bilhões por meio de sua lei, que o Departamento de Justiça chamou de "esquema transparente de extração monetária" destinado a financiar projetos de infraestrutura estadual com dinheiro de empresas de fora do Estado.

Os processos foram apresentados nesta quinta-feira, um dia após o governo entrar com ações preventivas contra Havaí e Michigan, buscando impedir que esses Estados entrem com processos contra grandes petrolíferas por causa das mudanças climáticas. Segundo o governo, essas ações colocariam em risco a produção doméstica de energia.

Nenhum dos Estados entrou com processo ainda. Mas o governador do Havaí, Josh Green, disse a uma emissora local que o Estado pretende processar empresas de combustíveis fósseis ainda nesta quinta-feira.

Os quatro processos do Departamento de Justiça seguem uma promessa feita pela campanha de Donald Trump durante as eleições do ano passado de "parar a onda de litígios frívolos de extremistas ambientais".

(Reportagem de Nate Raymond em Boston)