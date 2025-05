Governo define lotação de 370 aprovados no CNU

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) definiu os locais de lotação dos primeiros 370 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado em 2024.

Os cargos autorizados e a distribuição das vagas estão descritas em portaria 3.064/2025 publicada nesta quarta-feira (30) pela pasta.

Autorização de provimento

Os aprovados para as vagas listadas irão compor o quadro funcional do Ministério da Gestão para atuar em diversos estados e no Distrito Federal. A maioria das oportunidades está concentrada em Brasília, cidade-sede do MGI:

Na última sexta-feira (25), o governo federal já havia publicado a portaria que autoriza a convocação de mais de 4,3 mil aprovados em cargos que não têm o curso de formação inicial como etapa do certame.

Com a autorização dada pelo governo federal, 16 órgãos federais, entre eles o próprio MGI, têm a responsabilidade de fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério da Gestão é que essas nomeações sejam publicadas ainda em maio.

Já os cerca de 2,3 mil candidatos participantes dos nove cursos de formação inicial do chamado Enem dos Concursos ainda precisam ser aprovados nas provas objetivas desta última etapa do certame para terem seus resultados homologados pelo governo federal. A terceira e última etapa do CNU tem caráter classificatório e eliminatório.

CNU 2

Logo após ser publicada a autorização para provimento de vagas da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), a segunda edição do certame foi anunciada na segunda-feira (28). O futuro CNU 2 oferecerá 3.352 novas vagas distribuídas em 35 órgãos da administração pública federal.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, adiantou que, do total de vagas, 2.180 são para convocação imediata, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário. As demais vagas (1.172) serão para formação de cadastro reserva de nível superior.