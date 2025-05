Governo chinês confirma que foi procurado por Trump para negociar tarifas

Do UOL, em São Paulo*

O Ministério do Comércio da China confirmou hoje à noite que o país foi procurado pelo governo Donald Trump para negociar as tarifas impostas entre os países.

O que aconteceu

Pequim avalia se dialoga com os EUA. "Os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa em muitas ocasiões de transmitir informação à China através das partes pertinentes, dizendo que esperam conversar com a China. A China está atualmente avaliando isso", afirmou um porta-voz do ministério a jornalistas.

Governo chinês está disposto a continuar com a guerra comercial, se necessário. "Se tivermos que lutar, lutaremos até o fim. Se tivermos que conversar, a porta está aberta. A guerra tarifária e a guerra comercial foram iniciadas unilateralmente pelos EUA", ressalta a declaração, reproduzida no site da pasta.

O Ministério do Comércio da China ainda cobra que o governo Trump cumpra com um eventual acordo. "Se os EUA não corrigirem suas medidas tarifárias unilaterais errôneas em qualquer diálogo ou conversa possível, isso significa que os EUA não têm nenhuma sinceridade e prejudicarão ainda mais a confiança mútua entre os dois lados", disse o porta-voz.

As tarifas americanas de até 145% sobre muitos produtos chineses entraram em vigor em abril. Pequim respondeu com taxações de 125% sobre as importações dos Estados Unidos.

EUA estão procurando a China por múltiplos canais, afirmou mídia estatal. Mais cedo, o meio de comunicação chinês Yuyuan Tantian, ligado à televisão estatal CCTV, divulgou que Washington estava buscando proativamente a China por múltiplos canais para discutir as tarifas.

*Com informações da AFP