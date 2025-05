Gol garante novo financiamento para sair da recuperação judicial nos EUA

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que chegou a um novo acordo com um grupo relevante de credores, abrindo caminho para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos provavelmente até o final de junho.

O acordo, com investidores que detêm uma parcela da dívida sênior com vencimento em 2026, fornecerá US$125 milhões em financiamento, parte do plano de saída do chamado Chapter 11, de acordo com informações regulatórias fornecidas pela companhia.

Com esse novo passo, a Gol já garantiu pelo menos US$1,375 bilhão em financiamento, segundo a empresa.

A Gol também observou em seu comunicado que o apoio deste grupo majoritário de credores aumentará substancialmente as chances de seu plano de reestruturação vir a ser aprovado.

A companhia aérea agora ajustará seu plano de recuperação para refletir os termos do novo acordo, que também prevê que credores que não fazem parte do grupo de investidores terão direito a receber até US$100 milhões em novas dívidas, que não poderão ser convertidas em ações.

Além disso, outros investidores fora desse grupo principal terão a oportunidade de participar do financiamento, com até US$50 milhões adicionais, disse a Gol.

A Gol está em recuperação judicial nos EUA desde o início de 2024.