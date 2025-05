Fiat Uno Mille fica três décadas guardado sem rodar e é vendido por fortuna

Lançado em 1990, o Fiat Uno Mille foi o primeiro carro "popular" com motor 1.0 do Brasil. Extremamente simples, também está entre os automóveis zero-quilômetro mais acessíveis já vendidos no país.

Mais de três décadas depois, um exemplar do compacto foi destaque da edição de 2024 do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia (SP), tradicional evento de carros clássicos, e está longe de ser considerado barato.

De acordo com publicações nas redes sociais, o Fiat Mille 1990/1991 vermelho das fotos desta reportagem foi vendido por pouco mais de R$ 100 mil em Lindóia a um colecionador do interior de São Paulo.

Imagem: Arquivo pessoal

O motivo para ter alcançado um valor tão alto é a originalidade desse Mille: nunca emplacado, o hatch pode ser considerado zero-quilômetro, pois tem apenas 65 km rodados, conforme o respectivo hodômetro.

Quem realizou a venda foi Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas, comerciante de automóveis antigos e pouco rodados especializado em caçar raridades como essa. Sem revelar o valor exato do negócio, Reginaldo conta um pouco da história do Fiat.

Segundo ele, o Uno ficou mais de 30 anos guardado em uma casa de Colatina, no Espírito Santo, e a explicação para ter ficado tanto tempo sem rodar é, no mínimo, curiosa.

"O primeiro dono ganhou o Mille em um bingo. Como não tinha CNH [Carteira Nacional de Habilitação] e não sabia dirigir, decidiu simplesmente guardar o 'prêmio' na garagem de casa", conta.

Conforme o comerciante, após a morte do dono, seus filhos venderam o Fiat a um morador da região, após cerca de dez anos de conversas e negociações - o segundo proprietário deu a Reginaldo a missão de encontrar um comprador do Uno em Águas de Lindóia.

Imagem: Arquivo pessoal

As imagens que ilustram essa reportagem são do Mille ainda guardado no imóvel onde permaneceu tantos anos em Colatina, coberto por poeira e exibindo na traseira a plaqueta da concessionária Scarton, do município capixaba.

Tirando a sujeira observada nas imagens, natural dado o longo período em que ficou parado no mesmo lugar, o carro está totalmente original, exibindo ainda os plásticos amarelos nos respectivos bancos.

Imagem: Arquivo pessoal

Trata-se de uma verdadeira cápsula do tempo, valorizada por muitos colecionadores.

O Fiat chamou tanta atenção dos visitantes do Encontro de Autos Antigos que um vídeo do carro, já limpo e exposto no estande de Reginaldo de Campinas no evento, já soma mais de 2,7 milhões de visualizações e mais de 25 mil compartilhamentos no perfil do comerciante no Instagram.

Imagem: Arquivo pessoal

E você, pagaria tanto dinheiro em um automóvel "pelado", sem ar-condicionado e equipado com motor 1.0 com apenas 48 cv e 7,4 kgfm?

